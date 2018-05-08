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Установлен официальный курс гривны 8 мая

Установлен официальный курс гривны 8 мая
06:48 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: По сравнению с 7 мая, курс доллара, евро и фунта стерлигнив снизился, курс рубля - вырос.

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,29 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.

Согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 8 мая установлены на таком уровне:

26,290191 грн за доллар;

31,290585 грн за евро;

0,419200 грн за российский рубль;

35,553443 грн за фунт стерлингов.

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Новости Бизнеса, Доллар, Евро, Курс гривны, Рубль, Фунт стерлингов.
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