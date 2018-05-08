https://telegraf.com.ua/files/2018/05/000MainL12-150x90.jpg Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/4050782-ustanovlen-ofitsialnyiy-kurs-grivnyi-8-maya.html
Установлен официальный курс гривны 8 мая
Новости Бизнеса: По сравнению с 7 мая, курс доллара, евро и фунта стерлигнив снизился, курс рубля - вырос.
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,29 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 8 мая установлены на таком уровне:
26,290191 грн за доллар;
31,290585 грн за евро;
0,419200 грн за российский рубль;
35,553443 грн за фунт стерлингов.
Telegraf.com.ua