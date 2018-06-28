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Официальный курс валют на 28 июня

Деньги
06:23 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: По сравнению с 27 июня курс всех валют не изменился.

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26.18 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

В НБУ отчитались о платежном балансе Украины

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 28 июня установлены на таком уровне:

26.189170 грн за доллар;

30.567999 грн за евро;

0.417090 грн за российский рубль;

34.673320 грн за фунт стерлингов.

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Новости Бизнеса, Гривня, Доллар, Евро, Курс валют, НБУ.
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