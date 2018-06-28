https://telegraf.com.ua/files/2018/06/003Mainp8-150x90.jpg Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/4177923-ofitsialnyiy-kurs-valyut-na-28-iyunya.html
Официальный курс валют на 28 июня
Новости Бизнеса: По сравнению с 27 июня курс всех валют не изменился.
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26.18 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.
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Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 28 июня установлены на таком уровне:
26.189170 грн за доллар;
30.567999 грн за евро;
0.417090 грн за российский рубль;
34.673320 грн за фунт стерлингов.
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