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Официальный курс валют на 10 сентября

Деньги
06:40 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: По сравнению с 9 сентября курс евро и российского рубля — снизился, других валют — вырос.

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,26 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 10 сентября установлены на таком уровне:

28.264977 грн за доллар;

32.829771 грн за евро;

0.409470 грн за российский рубль;

36.773756 грн за фунт стерлингов.

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Новости Бизнеса, Гривня, Доллар, Евро, Курс валют, НБУ, Рубль, Фунт стерлингов.
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