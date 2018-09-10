Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/4469539-ofitsialnyiy-kurs-valyut-na-10-sentyabrya.html
Официальный курс валют на 10 сентября
06:40 Сегодня Телеграф
Новости Бизнеса: По сравнению с 9 сентября курс евро и российского рубля — снизился, других валют — вырос.
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,26 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 10 сентября установлены на таком уровне:
28.264977 грн за доллар;
32.829771 грн за евро;
0.409470 грн за российский рубль;
36.773756 грн за фунт стерлингов.
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