Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/4473657-ofitsialnyiy-kurs-valyut-na-11-sentyabrya.html
Официальный курс валют на 11 сентября
08:07 Сегодня Телеграф
Новости Бизнеса: По сравнению с 10 сентября курс всех валют — снизился.
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,20 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 11 сентября установлены на таком уровне:
28.200688 грн за доллар;
32.631016 грн за евро;
0.403630 грн за российский рубль;
36.524531 грн за фунт стерлингов.
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