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Официальный курс валют на 11 сентября

Курс валют
08:07 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: По сравнению с 10 сентября курс всех валют — снизился.

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,20 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 11 сентября установлены на таком уровне:

28.200688 грн за доллар;

32.631016 грн за евро;

0.403630 грн за российский рубль;

36.524531 грн за фунт стерлингов.

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Новости Бизнеса, Курс валют, Национальный банк Украины, НБУ, Украина.
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