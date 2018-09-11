Официальный курс валют на 11 сентября

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,20 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 11 сентября установлены на таком уровне:

28.200688 грн за доллар;

32.631016 грн за евро;

0.403630 грн за российский рубль;

36.524531 грн за фунт стерлингов.