День Независимости Украины

Финансовые новости

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 14.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: СНБО: Сокращение населения угрожает нацбезопасности
СНБО: Сокращение населения угрожает нацбезопасности
Новости: Мощный ураган "Флоренс" достиг побережья США: фото разрушительной стихии
Мощный ураган "Флоренс" достиг побережья США: фото разрушительной стихии
Новости: Баскетбол. Украина - Испания: где смотреть матч
Баскетбол. Украина - Испания: где смотреть матч
Новости: Евровидение 2019: названа точная дата и место проведения конкурса
Евровидение 2019: названа точная дата и место проведения конкурса
X

Официальный курс валют на 14 сентября

Курс валют
09:39 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: По сравнению с 13 сентября курс всех валют — вырос.

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,12 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 14 сентября установлены на таком уровне:

28.126838 грн за доллар;

32.683386 грн за евро;

0.409790 грн за российский рубль;

36.722905 грн за фунт стерлингов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Курс валют, Национальный банк Украины, НБУ, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Финансовые новости

НБУ: Объем депозитов сократился В августе объем гривневых кредитов населению вырос Саудовская Аравия готовится к размещению облигаций на $2 млрд

Последние новости

Игрок сборной Украины о переезде в Россию: Очень сложно смешивать спорт с политикой Украинский пятиборец Тимощенко завоевал бронзу на чемпионате мира в Мексике На Сару Джессику Паркер подали в суд за кражу украшений
Сегодня читают
01 РПЦ срочно созывает заседание Синода из-за Украины
02 Выбросьте плохие мысли и посмейтесь: утренние анекдоты 14 сентября
03 В Минобороны разъяснили указ Президента "О прохождении военной службы"
04 Зинченко забил гол с отрицательного угла (Видео)
05 Новая участница ВИА Гры: что известно о девушке
Новости сегодня
10:25 Киевский патриархат рассказал, кто может возглавить единую поместную церковь в Украине
10:18 Башир дал прогноз на бой Джошуа - Поветкин
10:12 Труба заявил о телефонных угрозах его жене
10:09 Украинец Коростылев - чемпион мира в скоростной стрельбе из пистолета
10:04 Мода 2018: лучшие прически и стрижки на осень для коротких и длинных волос (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: РПЦ срочно созывает заседание Синода из-за Украины
РПЦ срочно созывает заседание Синода из-за Украины
Новости: Ситуация в ООС: 37 вражеских обстрелов, боевики применили минометы
Ситуация в ООС: боевики применили минометы
Новости: СМИ: Манафорт готов пойти на сделку со следствием
СМИ: Манафорт готов пойти на сделку со следствием
Новости: Рецепт дня: салат из краснокочанной капусты с яблоками и грецкими орехами
Рецепт дня: салат из краснокочанной капусты с яблоками и грецкими орехами
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь