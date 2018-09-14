Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/4486878-ofitsialnyiy-kurs-valyut-na-14-sentyabrya.html
Официальный курс валют на 14 сентября
09:39 Сегодня Телеграф
Новости Бизнеса: По сравнению с 13 сентября курс всех валют — вырос.
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,12 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 14 сентября установлены на таком уровне:
28.126838 грн за доллар;
32.683386 грн за евро;
0.409790 грн за российский рубль;
36.722905 грн за фунт стерлингов.
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