Официальный курс валют на 14 сентября

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,12 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 14 сентября установлены на таком уровне:

28.126838 грн за доллар;

32.683386 грн за евро;

0.409790 грн за российский рубль;

36.722905 грн за фунт стерлингов.