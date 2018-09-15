Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/4490213-kurs-valyut-ot-nbu-grivnya-sohranyaet-pozitsii.html
Курс валют от НБУ: гривня сохраняет позиции
07:52 Сегодня Телеграф
Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 28,12 грн/доллар
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,12 грн/долл., сообщает Национальный банк Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 15 сентября установлены на таком уровне:
28.126838 грн за доллар;
32.683386 грн за евро;
0.409790 грн за российский рубль;
36.722905 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 14 сентября курс всех валют не изменился.
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