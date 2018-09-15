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Курс валют от НБУ: гривня сохраняет позиции

Доллар
07:52 Сегодня Телеграф
Фото: Pixabay

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 28,12 грн/доллар

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,12 грн/долл., сообщает Национальный банк Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 15 сентября установлены на таком уровне:

28.126838 грн за доллар;

32.683386 грн за евро;

0.409790 грн за российский рубль;

36.722905 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 14 сентября курс всех валют не изменился.

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Новости Бизнеса, Курс валют, Нацбанк Украины, Официальный курс гривни.
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