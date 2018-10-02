Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/4548692-kurs-valyut-ot-nbu-evro-podorozhal.html
Курс валют от НБУ: евро подорожал
Новости Бизнеса: По сравнению с 1 октября курс всех валют (кроме эвро, курс которого вырос), снизился.
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,21 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 2 октября установлены на таком уровне:
28.212677 грн за доллар;
32.743633 грн за евро;
0.430240 грн за российский рубль;
36.758384 грн за фунт стерлингов.
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