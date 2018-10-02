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Курс валют от НБУ: евро подорожал

Курс валют
07:06 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: По сравнению с 1 октября курс всех валют (кроме эвро, курс которого вырос), снизился.

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,21 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 2 октября установлены на таком уровне:

28.212677 грн за доллар;

32.743633 грн за евро;

0.430240 грн за российский рубль;

36.758384 грн за фунт стерлингов.

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Новости Бизнеса, Евро, Курс валют, Национальный банк Украины, НБУ, Украина.
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