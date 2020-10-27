Деньги из коронавирусного фонда «закатывают» в асфальт: появилась подробная инфографика

На профильное направление – ремонты медицинских учреждений из COVID-фонда потрачено только 1,68 млрд. гривен, при том, что на ремонт дорог – 16,33 млрд. гривен.

Об этом свидетельствуют данные о распределении средств фонда, опубликованные на сайте Министерства финансов Украины.

Если взять последние две недели, то за это время на дороги было выделено 2,6 млрд. гривен, а ремонты больниц и вовсе не финансировались.

На закупку аппаратов искусственной вентиляции легких потрачено 21 млн. гривен (выделено 100 млн грн.); на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 571 млн. гривен. На обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников потрачено 624 млн. гривен.

Наглядно ситуация с распределением средств COVID-фонда видна на инфографике Zn.ua.

230 млн. гривен фондовых средств были направлены на доплаты медицинским работникам (в целом эта статья профинансирована на 2,6 млрд. гривен). А доплаты военным и полицейским составили 2,4 млрд. гривен.

Финансовая помощь по безработице профинансирована из коронавирусного фонда на 6,7 млрд. гривен, а оплата больничных обошлась в 1,7 млрд. гривен.

Во Львовской области деньги, которые предназначались для совершенствования молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний, направили также на ремонт дорог.