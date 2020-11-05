Гривна немного укрепилась после долгого падения: курс валют в Украине 5 ноября

На утро четверга, 5 ноября, украинская гривна впервые почти за две недели несколько укрепила позиции на валютном рынке.

Об этом можно судить по свежему курсу Нацбанка Украины.

Отмечается, что в последний раз гривна поднималась в цене еще 22 октября, после чего медленно, но уверенно дешевела.

Но, в сравнении с курсом валют НБУ за 4 ноября, сегодня в Украине подешевел сразу как доллар, так и евро.

Актуальный курс валют в Украине выглядит следующим образом:

1 доллар = 28,5 гривен (-10 коп.);

1 евро = 33,42 грн (-6 коп.);

100 российских рублей = 361 грн (+1 коп.);

1 злотый = 7,35 грн (+2 копейки).

Стоит заметить, что по курсу НБУ обычным украинцам нельзя купить валюту, по нему можно отслеживать тенденции на рынке валют в Украине, но фактическая цена покупки и продажи в обменниках будет отличаться.

Как сообщал "Телеграф", ранее эксперты дали прогноз, что будет с гривной в ноябре 2020 года.