Гривна немного укрепилась после долгого падения: курс валют в Украине 5 ноября

На утро четверга, 5 ноября, украинская гривна впервые почти за две недели несколько укрепила позиции на валютном рынке.
Об этом можно судить по свежему курсу Нацбанка Украины.
Отмечается, что в последний раз гривна поднималась в цене еще 22 октября, после чего медленно, но уверенно дешевела.
Но, в сравнении с курсом валют НБУ за 4 ноября, сегодня в Украине подешевел сразу как доллар, так и евро.
Актуальный курс валют в Украине выглядит следующим образом:
Стоит заметить, что по курсу НБУ обычным украинцам нельзя купить валюту, по нему можно отслеживать тенденции на рынке валют в Украине, но фактическая цена покупки и продажи в обменниках будет отличаться.
Как сообщал "Телеграф", ранее эксперты дали прогноз, что будет с гривной в ноябре 2020 года.