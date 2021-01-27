Скачать
Среда, 27.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Одна серия "Футболиста" нам обошлась в $1000": откровенное интервью Дмитрия Поворознюка о сенсационном YouTube-проекте
"Одна серия "Футболиста" нам обошлась в $1000": откровенное интервью Дмитрия Поворознюка о сенсационном YouTube-проекте
Итоги дня 26 января: принятие закона о референдуме и хантавирус в Украине
Итоги дня 26 января: принятие закона о референдуме и хантавирус в Украине
Людей нужно спасать: бывший переговорщик назвал единственный путь для Украины по Донбассу
Людей нужно спасать: бывший переговорщик назвал единственный путь для Украины по Донбассу
Ибрагимович забил, а затем подвел своих: видеообзор матча "Интер" - "Милан" (видео)
Ибрагимович забил, а затем подвел своих: видеообзор матча "Интер" - "Милан" (видео)

Украина может опередить Европу по росту экономики в 2021-м, - аналитик

Украина может опередить Европу по росту экономики в 2021-м, - аналитик
07:35 Сегодня Телеграф

Экономический рост Украины в 2021 году может опередить европейский и достичь мирового. Столь оптимистичный прогноз дал "Телеграфу" старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.  

Так, по словам эксперта, темпы роста ВВП Украины в 2021 году оцениваются на 4%+/-1%. По максимальной планке этот прогноз примерно совпадает с официальными.

"НБУ по своим последним оценкам ожидает роста на 4,2%. Минэкономики чуть более оптимистично, и ожидает роста на 4,6%. Если говорить о других прогнозах, то наиболее оптимистичный (+6%) – у инвестиционного банка J.P.Morgan. А самый пессимистичный прогноз у Всемирного Банка, он предусматривает рост всего на 1,5%", - отмечает Иосуб.

Вадим Иосуб оценил перспективы роста украинской экономики

По словам аналитика, при оптимистичном сценарии рост Украины может опередить европейский (прогноз Еврокомиссии для еврозоны 3,9%) и приблизиться, а то и достичь темпов роста мировой экономики (5,2% по оценке МВФ, 5,3% по оценке Fitch).

"Оптимистичный сценарий предполагает сохранение сотрудничества с МВФ, а значит, прогресс в проведении судебной и антикоррупционной реформ. Рисками для этого сценария является неопределенность с пандемией коронавируса как в самой Украине, так и в странах – основных торговых партнерах", – подчеркивает Вадим Иосуб.

Населению представитель "Альпари" рекомендует большую часть сбережений хранить в наиболее ликвидной форме – валюте. При этом, исходя из принципа диверсификации, разделить сбережения между гривной, евро и долларом в равной пропорции.

Ранее аналитик "Альпари" Максим Пархоменко рассказал, каким и почему может быть курс доллара в этом году.

В свою очередь, главный редактор Ukraine Economic Outlook (независимая группа экономического прогнозирования), преподаватель курса макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар в интервью "Телеграфу" говорил о позитиве и негативе корона-кризисного 2020 года, а также порадовал прогнозом на 2021-й.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Максим Иванов
Автор: Максим Иванов
Просмотры: 169

Все по теме:

ВВП Украины, Курс гривны, Экономика Украины, Вадим Иосуб.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У Путина придумали, на кого списать дворец в Геленджике
02 В Украине приняли закон о референдуме: юрист указала на важные моменты
03 Байден пригрозил Путину "решительным" ответом на угрозы - Белый дом
04 Селезнев высказался о Ракицком и патриотизме (видео)
05 Политэксперт Мулык: Денисова в очередной раз попалась на лжи на теме освобождения украинок из ОРДЛО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Под Киевом трагически погиб ветеран АТО
Под Киевом трагически погиб ветеран АТО
В Италии на фоне споров про COVID-19 уходит глава правительства
В Италии на фоне споров про COVID-19 уходит глава правительства
В изюмском горсовете подрались депутаты: видео попало в сеть
В изюмском горсовете подрались депутаты: видео попало в сеть
Михаил Ефремов ударился в работу в колонии: стало известно, как артист проводит время за решеткой
Михаил Ефремов ударился в работу в колонии: стало известно, как артист проводит время за решеткой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь