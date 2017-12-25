https://telegraf.com.ua/files/2017/12/536129051-150x90.jpg Бизнес, Компании https://telegraf.com.ua/biznes/kompanii/3815638-loukoster-wizz-air-zapustit-reys-lvov-london.html
Лоукостер Wizz Air запустит рейс Львов - Лондон
Новости Бизнеса: Wizz Air запустит авиарейсы Львов - Лондон.
Лоукостер Wizz Air запустит рейсы между Львовом и лондонским аэропортом Лутон с 1 мая 2018 года, а не с 1 сентября, как анонсировалось ранее.
Об этом свидетельствует обновленная информация в системе бронирования, сообщает "5 канал".
В компании подтвердили информацию. Рейсы будут выполняться с частотой три раза в неделю.
Аэропорт Лутон расположен в 48 км от британской столицы. В 2009 году Wizz Air выполнял прямые рейсы Львов-Лондон, однако полеты были прекращены.
Telegraf.com.ua