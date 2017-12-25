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Лоукостер Wizz Air запустит рейс Львов - Лондон
04:35 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Бизнеса: Wizz Air запустит авиарейсы Львов - Лондон.

Лоукостер Wizz Air запустит рейсы между Львовом и лондонским аэропортом Лутон с 1 мая 2018 года, а не с 1 сентября, как анонсировалось ранее.

Об этом свидетельствует обновленная информация в системе бронирования, сообщает "5 канал".

В компании подтвердили информацию. Рейсы будут выполняться с частотой три раза в неделю.

Аэропорт Лутон расположен в 48 км от британской столицы. В 2009 году Wizz Air выполнял прямые рейсы Львов-Лондон, однако полеты были прекращены.

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Новости Бизнеса, Wizz Air, Авиарейсы, Лондон, лоукостер, Львов.
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