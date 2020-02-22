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Азиатские авиаперевозчики финансово страдают от COVID-19

Азиатские авиаперевозчики финансово страдают от COVID-19
07:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Из-за коронавируса мировые авиакомпании могут потерять около $30 миллиардов.

Пандемия коронавируса может существенно повлиять на доходы мировых авиакомпаний и обрушить спрос на услуги азиатских перевозчиков.

Об этом сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта, передает AP.

"В этом году вирус COVID-19 может вызвать снижение спроса на услуги азиатских авиаперевозчиков на 13%", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по оценкам экспертов, в мировом измерении вспышка коронавирус может привести к сокращению доходов авиакомпаний на 29 миллиардов долларов.

При этом глобальный воздушный трафик за год может сократиться на 4,7%, такое падение произойдет после финансового кризиса 2008 года.

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В связи с распространением коронавируса ряд компаний, в том числе British Airways, Lufthansa (ФРГ), Qantas (Австралия) и три крупнейшие авиакомпании США приостановили полеты в Китай.

По последним данным, от коронавирус COVID-19 умерли 2247 человек. Количество инфицированных в мире достигло 76 498 человек, в том числе в Китае - 75 245.

В Украине, по информации Минздрава, не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом COVID-19.

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Китай, Авиакомпания, Вирус, Коронавирус, Covid-19.
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