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Готовы к коронавирусу: Укрзализныця подготовила план для предотвращения завоза зараженных

Готовы к коронавирусу: Укрзализныця подготовила план для предотвращения завоза зараженных
16:01 Сегодня Телеграф УНН Фото: www.uz.gov.ua

Новости Бизнеса:В Укрзализныци составили четкий план действий по предотвращению завоза в Украину зараженных коронавирусом граждан.

С целью профилактики завоза и распространения коронавируса АО "Укрзализныця" подготовила план мероприятий, в частности закупила медицинские товары и обустроила медицинские пункты на вокзалах.

Об этом сообщает Укрзализныця.

"Укрзализныця разработала оперативный план мероприятий с целью профилактики завоза и распространения заболеваемости населения COVID-19. В частности, проведены инструктажи персонала, подготовлены средства индивидуальной защиты и специальные помещения на вокзалах в случае обнаружения больных с симптомами респираторных заболеваний с целью проверки подозрения на коронавирус", - говорится в сообщении. 

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Отмечается, что Укрзализныця закупила 10 тыс. респираторов, 25 тыс. перчаток для осмотра, более 1 тыс. защитных очков. Также закупаются антисептик для рук, дезинфекционные средства и защитные халаты. 

"В целом на 19 вокзалах обустроены медицинские пункты, оборудованные необходимым оборудованием и противоэпидемическим имуществом для временной изоляции больных", - говорится в сообщении. 

Такие пункты размещены на вокзалах станций Киев-Пассажирский, Чоп, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Коломыя, Сумы, Херсон, Ужгород, Львов, Полтава-Южная, Винница, Жмеринка, Казатин, Николаев, Черновцы, Харьков, Одесса, Днепр, им. Т. Шевченко. 

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"Также на пяти вокзалах организованы помещения для временной изоляции лиц с симптомами респираторных заболеваний. Это вокзалы станций Запорожье-1, Ровно, Тернополь, Фастов, Белая Церковь", - говорится в сообщении.

По информации предприятия, сейчас для недопущения распространения вируса на пути следования поездов осуществляется измерение температуры тела пассажиров.

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Украина, Укрзализныця, Заболевание, Профилактика, Заражение, Коронавирус.
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