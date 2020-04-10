Amazon будет регулярно тестировать своих сотрудников на COVID-19

Новости Бизнеса:Компания построит лабораторию для тестирования сотрудников на коронавирус.

Amazon построит лабораторию для проверки своих работников на наличие коронавируса COVID-19, чтобы защитить сотрудников, которые переживают о своем здоровье.

Об этом сообщается в блоге компании.

"Amazon сосредоточена на защите здоровья и безопасности наших сотрудников, продолжая обслуживать людей, нуждающихся в наших услугах больше, чем когда-либо ... На сегодняшний день мы внесли свыше 150 существенных изменений на объектах по всему миру, чтобы обеспечить здоровье и безопасность нашим командам ... Следующим шагом может стать регулярное тестирование всех сотрудников, в том числе тех, кто не имеет симптомов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, нехватка мощностей для тестирования усложняет обеспечение безопасности людей и восстановление экономики.

"К сожалению, сегодня мы живем в мире дефицита, где тестирование COVID-19 сильно ограничено. Если бы каждого человека, включая людей без симптомов, можно было регулярно тестировать, это имело бы большое значение в том, как мы все боремся с этим вирусом. Те, кто получил положительный результат, могут быть помещены на карантин, а те, кто получил отрицательный, могут уверенно вернуться на работу для восстановления экономики", - подчеркнули в компании.

Amazon перераспределяет своих специалистов для создания лаборатории и надеется начать тестирование в ближайшее время.

"Мы начали собирать оборудование, необходимое для создания нашей первой лаборатории, и надеемся вскоре приступить к тестированию небольшого количества наших передовых сотрудников", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что работники Amazon и компании по доставке продуктов питания Instacart вышли на общегосударственную забастовку. В числе их требований - усиление мер безопасности на фоне пандемии коронавируса, в то время, когда они продолжают выходить на работу, а остальные люди в стране соблюдают правила изоляции.