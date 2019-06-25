Медики объяснили, почему могут выпадать волосы

Новости шоу бизнеса: Этот симптом может означать наличие более серьезных проблем со здоровьем.

Германские специалисты в рамках нового исследовательского проекта расширили перечень заболеваний, следствием которых может стать выпадение волос.

Кроме того, проблемы с состоянием волосяного покрова могут служить симптомом нехватки витаминов, что в свою очередь способно спровоцировать многочисленные недуги.

По мнению экспертов, для женщин самой частой причиной выпадения волос служит беременность, которая неизбежно увеличивает уровень стресса в их организме. Но после вынашивания ребёнка происходит восстановление функций женского организма. Тем не менее, тревожные и стрессовые состояния в целом негативно отражаются на состоянии человеческой шевелюры.

Кроме того, высушивание волосяного покрова может произойти в результате гормонального сбоя в человеческом организме. А к невосстановимому процессу выпадения волос приводят заболевания, среди которых на первое место исследователи из Германии поставили гипотиреоз, который проявляется в устойчивой недостаточности гормонов щитовидной железы в организме.

Эксперты также назвали волчанку — недуг, при котором иммунная система чрезмерно активизируется и начинает ошибочно атаковать здоровые клетки.