"Дома лечить это состояние практически нереально": новый штамм COVID-19 стал очень опасным

Врач говорит, что симптомы наблюдаются даже у молодых пациентов.

Новый штамм коронавируса принес с собой и новые симптомы болезни.

О них предупредил врач Тарас Жиравецький.

"Сейчас цитокиновый шторм развивается в очень многих пациентов и молодых тоже!

Новый штамм стал очень коварным и уже на 6-7 день может возникнуть сильное воспаление легких, которое нуждается в стационарном лечении!

Дома лечить это состояние практически нереально.

Какие признаки цитокинового шторма?

Высокая температура с 6 дня заболевания, тяжело сбивается. Падение сатурации ниже 92. Резкое ухудшение состояния и появление одышки и сильной усталости.

Какие лабораторные анализы указывают на появление цитокинового шторма?

Резкий скачок ЦРП выше 50 единиц, причем это может произойти за одни сутки. Высокий прокальцитонин. Высокий ферритин. Высокий ддимер. Поднятие печеночных проб — АЛТ, АСТ, ГГТ. Падение тромбоцитов ниже нормы. Падение железа ниже нормы.

Еще раз подчеркиваю, что лечить пациента дома с цитокиновым штормом практически невозможно, поэтому нужна своевременная госпитализация!

Без анализов и измерения сатурации врачу будет трудно оценить состояние пациента!

И еще раз напоминаю, что каждый следующий штамм является более агрессивным и чаще может вызвать такие тяжелые осложнения, поэтому нужно контролировать общее состояние, сатурацию и лабораторные показатели.

На компьютерной томографии может быть незначительное поражение легких, а состояние пациента может быть крайне тяжелым, поэтому ориентироваться только по заключению КТ не стоит.

Откровенно не ожидал, что столько людей знакомых неожиданно начнут переживать цитокиновый шторм, причем они не курят, не злоупотребляют алкоголем и являются достаточно здоровыми, боюсь подумать о тех у кого много сопутствующих заболеваний ...

Не пугаю никого, а предупреждаю!

Предупрежден — значит вооружен знаниями и защищен!

Ни писал бы об этом, но это сейчас самый важный пост из всех, которые я писал ранее ", — написал он.