Переболевшие COVID-19 способны успешно держать оборону при постоянных контактах с больными

Антитела переболевших "подстраиваются" под эпидопасность для носителя.

Повторная болезнь COVID-19 — редкость у пациентов, ранее перенесших вирус — утверждает украинский врач на базе своей выборки. Уровень антител к коронавирусу может меняться в течение полутора лет после болезни. Причем те, кто переболел и впоследствии их потерял, могут вновь обрести даже не прививаясь.

Об этом на своей странице в Facebook написал врач-инфекционист Евгений Дубровский.

Свежие данные по иммунитету переболевших.

Перед тем, как эти данные попадут на страницы научного журнала, пройдет много времени. За этот период дискуссии и споры наберут еще большие обороты. Опять британцы параллельно напечатают свои неоднозначные отчеты, а американцы добросовестно выполнят еще парочку грандиозных исследований и поставят жирную точку. Однако, все это не положит конец спорам. Ведь информации все прибавляется и прибавляется, а вот логических выводов то не больше. Люди уже так запутались, что дальше просто некуда.

Об иммунитете сейчас спорят все сильнее. Какой лучше, какой дольше, каой надежнее ... Кто во что-то верит, кто-то на что-то надеется. Однако, лучше всего было бы не гадать а не выдумывать, а просто проверять при возможностях каждый спорный момент.

Сейчас я не делаю громких выводов, просто поделюсь тем, что уже успел самостоятельно проверить. А дальше будет видно. Как говорится, время покажет.

Итак, ближе к делу.

Из своих любимых добровольцев, которым я искренне благодарен за такую длительную участие и поддержку, большая часть уже сдала свою кровь на обследование. У части из них, как вам известно, антитела исчезли (7,3%), в 92,7% антитела держались целый год.