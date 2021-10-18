Это не Минздрав, потратив незнамо куда миллиарды, проиграл борьбу с коронавирусом, а оказывается украинцы виноваты

Минздрав Украины уже получил на борьбу с коронавирусом больше, чем Минобороны, однако результата не дал — в стране опять дефицит койкомест

На фоне стремительного роста заболеваемости коронавирусом, перехода областей в "красную" зону и панических сообщений из больниц о нехватке койко-мест для пациентов, Министерство здравоохранения Украины и министр Виктор Ляшко пытаются всех убедить, что виноваты граждане страны, и на этом фоне пытаются вводить различные требования и ограничения, как-то запрет на проезд межрегиональным транспортом невакцинированных граждан.

Об этом пишет президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"И ОПЯТЬ У НАС КОРОНАВИРУС И ОПЯТЬ НЕТ МЕСТ В БОЛЬНИЦАХ. А КАК ЖЕ ВАКЦИНАЦИЯ…

Это уже становится плохой традицией, с началом осени возникают проблемы с больными коронавирусом. Опять в регионах паника, нет мест в больницах для больных коронавирусом. Но, если еще год назад можно было проблему количества мест списать на то, что никто не ожидал эпидемию коронавируса, то теперь дефицит койко-мест выглядит очень странно.

Никто не спорит, возможно, наш министр здравоохранения Виктор Ляшко и больше разбирается в коронавирусе, чем обычный украинец, но не надо быть большим специалистом в медицине, чтобы понять, что болезнь нужно лечить, а не рассказывать о том, что эпидемия коронавируса это мировая проблема и Украина лучше всех справляется с этой проблемой. Или может напомнить, что во многом Виктор Ляшко обязан зам главе офиса Презента Кириллу Тимошенко, который в начале хотел Ляшка сделать мэром Киева, а когда у него с этим не получилось, то Кирилл пристроил своего протеже на пост министра здравоохранения.

На текущий момент расходы на медицину уже давно превысили расходы и на оборону и на образование. Хотя наш министр здравоохранения Виктор Ляшко постоянно жалуется, что мало денег выделят из госбюджета. Но может не денег мало, а деньги просто непонятно где исчезают.

Почему нельзя было за все время, что в Украине коронавирус, создать необходимое количество койко-мест для больных коронавирусом. Или, может, думали, коронавирус сам исчезнет. Или может быть наш министр Ляшко надеялся на чудо — вакцинации. И поэтому не подготовились к росту заболевания на коронавирус в осенний период.

Согласен. Может быть действительно вакцинация по замыслу наших медицинских мужей должна была бы привести к тому, что коронавирус исчезнет. Но можно ли вакцинацию в Украине назвать успешной. В Европе вакцинацией охвачено уже около 70% населения. В Украине с большим опозданием запустили вакцинацию, при этом часто меняли мнения об эффективности той или другой вакцинации. Процесс вакцинации в Украине, несмотря на всю агитацию, не получился и сейчас меньше половины украинцев вакцинированы. Так что о всеобщем охвате вакцинацией украинцев не может быть и речи.

И вот теперь, когда вакцинация в Украине провалена, у руководства страны появилась гениальная идея. В нарушение всех законов и Конституции Украины ограничить права украинцев на передвижение. Обязательная вакцинация для тех, кто хочет ездить в поездах и на автобусах, это уже что-то из времен СССР и НКВД. Это явно беспредел и желание найти виноватых в росте больных коронавирусом и нехватке койко-мест в больницах. Но это не наш министр Виктор Ляшко, а это, оказывается, виноваты украинцы, которые не могут понять, куда делись миллиарды, которые министерство здравоохранения потратило на борьбу с коронавирусом и проиграло это борьбу".