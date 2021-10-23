Укр

Мы в полной заднице, трупы в больницах уже складывают на полу

Автор
Ярослав Жаренов Ярослав Жаренов
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Одесские морги переполнены, тела жертв коронавируса некуда девать Новость обновлена 23 октября 2021, 08:30
Одесские морги переполнены, тела жертв коронавируса некуда девать

Хотя с каждым днем в Украине вакцинируют все больше людей, темпы заболеваемости и смертности растут в прогрессии

Украина не справляется с темпами распространения коронавируса, и тот бьет один рекорд за другим, в то время как центры вакцинации, больницы и морги переполнены.

Мы в полной заднице. Полстраны антивакцинаторов, трупы в больницах уже складывают на полу. На этот раз ковид подобрался еще ближе, уже мрут те, кого знал лично и буквально недавно общался.

В центрах вакцинации п*дц и хаос, извините. По записи прививаются вперемешку с теми, кто без записи. Очередь смещается. Люди стоят в очередях без масок, и это выглядит еще более апокалиптически.

Очевидно, с наплывом испуганных людей, которых только сейчас клюнуло в одно место, власть не справляется. Развернуты центры вакцинации в гипермаркетах и ​​ТЦ, но этого мало.

Поскольку медиков и так мало, то считаю нужным присоединиться к кампании вакцинации в качестве волонтера. Готов потратить минимум несколько дней для работы в центре вакцинации, вносить данные в компьютер — делать то, что не требует специальных медицинских знаний. [Замминистра здравоохранения] Ирина Микичак, год назад мы говорили, что не хватает именно рук — готов помочь. Думаю, я такой буду не один.

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Теги:
#Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
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