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Протоколы лечения против COVID-19 придется менять

Автор
Тарас Жиравецкий Тарас Жиравецкий
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Полностью эффективных лекарств от COVID-19 пока не существует Новость обновлена 24 октября 2021, 08:11
Полностью эффективных лекарств от COVID-19 пока не существует

Новый штамм "короны" требует иного подхода к лечению

Очень коротко о противовирусные препараты от ковида... Их нет пока, к сожалению.

"Ремдесевир" срабатывает у части пациентов, даже сейчас его начали капать дома с третьего дня болезни, потому что так врачи пытаются помочь пациентам избежать тяжелой формы ковида. Части пациентов он вообще сейчас не помогает, и у них на 8-9 день развивается цитокиновый шторм, это при том что его вводили с третьего дня болезни.

Есть пациенты, которые действительно вакцинированы и, к сожалению, тяжело переносят ковид — их сейчас официально 5% попадает в стационары.

Другие противовирусные препараты — просто не работают, а, возможно, и вредят пациенту. Антибактериальные препараты таблетированные и "Цефтриаксон" в домашних условиях практически перестали работать при цитокиновом шторме, вызванного новым штаммом коронавируса.

Семейные врачи действительно пытаются помочь, но протоколы, вероятно, нужно будет менять. Не сбивать высокую температуру по 6-8 дней — теперь это может быть прямой путь в реанимацию, у многих пациентов возникает потребность в кислородном концентраторе, но порой этого недостаточно, и требуется постоянный кислород в больнице.

Мест в больницах не очень много, а госпитализаций теперь ежедневно более 5000 по стране, и это еще далеко не пик волны! Когда будет пик, мы пока не знаем.

Новый штамм действительно стал мегабыстрым и тяжелым, поэтому нужно оперативно реагировать на новые вызовы. Спасибо коллегам за их ежедневный труд! Еще раз напоминаю: лечат не кровати, кислород, лекарства, а медики!

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Теги:
#Коронавирус #Covid-19 #Тарас Жиравецкий
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