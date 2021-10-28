Доктор считает, что Украина сейчас даже не на пике волны, и в ближайшее время в больницы с коронавирусом попадет еще 70 тысяч пациентов

Увы, ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться: на утро 28 октября зафиксировали 26 071 случаев — это рекордный показатель за все время пандемии.

В связи с этим главврач одной из частных клиник Львова Тарас Жиравецкий бьет тревогу и предупреждает о том, что ситуация с госпитализациями будет обстоять еще хуже: Украина сейчас даже не на пике волны.

"Когда у нас были катастрофы на шахтах или сбили наш самолет, руководство страны объявляло национальный траур. Учитывая показатели смертности от ковида в Украине, у нас теперь должен быть траур каждый день… Я не вижу выхода легкого из сложившейся ситуации, и, к сожалению, мы еще не на пике волны.

Вчера было выявлено более 26000 новых случаев ковида, госпитализированы 5366 человек в тяжелом состоянии в больницы, 576 мы потеряли навсегда… Судя по моим расчетам, за две недели 6500 будут госпитализированы за одни сутки. Если ежедневно забирать в больницы будут больше 5000 в сутки, то через две недели еще 70 000 окажется в больницах. На сегодняшний день у нас больше пациентов в больницах, чем весной 2021 года.

Выдержит ли система 130 000 госпитализаций? Вопрос к тем, кто говорит, что все под контролем… Виновные уже найдены — простые люди… Хватит ли кислорода и медиков, вопрос риторический".