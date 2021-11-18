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Игнорирование симптомов COVID-19 может привести к реанимации - Тарас Жиравецкий

Автор
Тарас Жиравецкий Тарас Жиравецкий
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Своевременное лечение может спасти пациенту жизнь Новость обновлена 18 ноября 2021, 22:53
Своевременное лечение может спасти пациенту жизнь

Есть некоторые анализы, которые могут продемонстрировать необходимость госпитализации при коронавирусе

Очень важно сейчас всем тем, кто еще не болел ководом, понять, что сейчас он протекает значительно тяжелее, чем год назад, а игнорирование симптомов может привести вас к реанимации.

Всех прошу своевременно делать тест на COVID-19, что его своевременно подтвердить, а дальше контролировать свое состояние у врача.

Очень важен анализ на ЦРП или ЦРБ — это синонимы к ц-реактивному протеину (белок).

Если этот показатель выше 50 единиц, вам лучше советоваться с семейным врачом о госпитализации, потому что это часто начало цитокинового шторма, который позже при ЦРП 150-200 единиц очень трудно лечить в стационаре!

Я пишу это, ведь советую вам из практики — своевременное лечение может спасти вам жизнь.

К сожалению, были случаи цитокинового шторма и у вакцинированных двумя дозами вакцины пациентов (таких было меньше обычно). Поэтому будьте ответственны и не надейтесь на фарт. Напоминаю, что иммунитет после вакцинации вырабатывается только через 10-14 дней после второй дозы вакцины — это очень важно помнить.

При болезни сохраняйте спокойствие и холодный ум, не паникуйте, и тогда все будет хорошо.

И самое важное — верьте в то, что вы победите болезнь, но не сдавайтесь, боритесь за свою жизнь до последнего, а мои коллеги-медики вам в этом всегда помогут!

Следует отметить, что мнения врача, высказанные в материалы, являются субъективным мнением, а не руководством к действию.

Советуем ознакомиться с рекомендациями ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19. А также   с информацией Министерства здравоохранения Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков.

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Теги:
#Коронавирус #Covid-19 #Тарас Жиравецкий
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