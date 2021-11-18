Есть некоторые анализы, которые могут продемонстрировать необходимость госпитализации при коронавирусе

Очень важно сейчас всем тем, кто еще не болел ководом, понять, что сейчас он протекает значительно тяжелее, чем год назад, а игнорирование симптомов может привести вас к реанимации.

Всех прошу своевременно делать тест на COVID-19, что его своевременно подтвердить, а дальше контролировать свое состояние у врача.

Очень важен анализ на ЦРП или ЦРБ — это синонимы к ц-реактивному протеину (белок).

Если этот показатель выше 50 единиц, вам лучше советоваться с семейным врачом о госпитализации, потому что это часто начало цитокинового шторма, который позже при ЦРП 150-200 единиц очень трудно лечить в стационаре!

Я пишу это, ведь советую вам из практики — своевременное лечение может спасти вам жизнь.

К сожалению, были случаи цитокинового шторма и у вакцинированных двумя дозами вакцины пациентов (таких было меньше обычно). Поэтому будьте ответственны и не надейтесь на фарт. Напоминаю, что иммунитет после вакцинации вырабатывается только через 10-14 дней после второй дозы вакцины — это очень важно помнить.

При болезни сохраняйте спокойствие и холодный ум, не паникуйте, и тогда все будет хорошо.

И самое важное — верьте в то, что вы победите болезнь, но не сдавайтесь, боритесь за свою жизнь до последнего, а мои коллеги-медики вам в этом всегда помогут!

Следует отметить, что мнения врача, высказанные в материалы, являются субъективным мнением, а не руководством к действию.

Советуем ознакомиться с рекомендациями ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19. А также с информацией Министерства здравоохранения Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков.