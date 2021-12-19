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Я искренне признателен идиотам, одевшим наших хоккеистов в форму сборной СССР - Леонид Гозман

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Леонид Гозман Леонид Гозман
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Сборная России Новость обновлена 19 декабря 2021, 19:50
Сборная России

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман высказался относительно поражения России в хоккейном матче против Финляндии.

Я искренне признателен идиотам, одевшим наших хоккеистов в форму сборной СССР времён ее блестящих побед. Именно в этой форме они и проиграли матч финнам. Не могу себе представить более убедительной иллюстрации того тезиса, что попытки паразитировать на прошлых достижениях и повернуть время вспять не приводят и не могут привести ни к чему, кроме позора.

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Теги:
#Россия #Финляндия #Хоккей #Леонид Гозман
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