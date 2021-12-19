Российский оппозиционный политик Леонид Гозман высказался относительно поражения России в хоккейном матче против Финляндии.

Я искренне признателен идиотам, одевшим наших хоккеистов в форму сборной СССР времён ее блестящих побед. Именно в этой форме они и проиграли матч финнам. Не могу себе представить более убедительной иллюстрации того тезиса, что попытки паразитировать на прошлых достижениях и повернуть время вспять не приводят и не могут привести ни к чему, кроме позора.