Иммунолог Андрей Волянский считает, что вакцинация от коронавируса стала маркетинговым ходом из-за падения эффективности прививок против нового штамма COVID-19.

9 миллиардов! Аплодисменты?

Глобальный вакцинальный процесс против Covid немного сбавил обороты в октябре, но бустерная доза и вакцинация детей все поставила на свои места (рисунок 2). Еще пару-тройку миллиардов доз удастся ввести, пока думающая часть населения Земли окончательно не прозреет. Ведь эффективность вакцин, созданных против уханського штамма резко упала в отношение Дельты, от Омикрон они просто не защищают (рисунки 3 и 4). Примерно также, как вакцина против менингококка серогруппы А не защищает от инфицирования серогруппой В.

Диаграмма из поста Андрея Волянского

Графики из поста Андрея Волянского

Почему не создаются вакцины против Омикрон? Ведь первичные испытания пройдены, теперь только меняй штаммы и получай emergency approval (аварийное одобрение). А ВОЗ одобрит? Одобрит, ведь содержат ВОЗ те же институты, которые заинтересованы в максимальном затягивании пандемии. Вбросить 10 триллионов долларов в мировую финансовую систему при годовом ВВП Земли 100 триллионов — что-то значит?

Ответ простой. Зачем новые, более эффективные вакцины, если старые отлично продаются? Немного меняем маркетинг (2 дозы мало, 3 лучше, 4 — скорее всего, хорошо) и объясняем правительствам и медиа, что нужно делать.

Ну и что? Ведь я же это понимаю? И еще миллиард вменяемых людей?

Появилась серьезная проблема. Вакцинация против Covid дискредитирует вакцинопрофилактику в целом.

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