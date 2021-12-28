Укр

Вакцины от "Омикрона" не защищают, а старые отлично продаются: до прозрения удастся ввести пару-тройку миллиардов доз - Андрей Волянский

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Андрей Волянский Андрей Волянский
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Штамм "Омикрон" за месяц стал доминирующим в США и распространяется по миру
Штамм "Омикрон" за месяц стал доминирующим в США и распространяется по миру

Иммунолог Андрей Волянский считает, что вакцинация от коронавируса стала маркетинговым ходом из-за падения эффективности прививок против нового штамма COVID-19.

9 миллиардов! Аплодисменты?

Глобальный вакцинальный процесс против Covid немного сбавил обороты в октябре, но бустерная доза и вакцинация детей все поставила на свои места (рисунок 2). Еще пару-тройку миллиардов доз удастся ввести, пока думающая часть населения Земли окончательно не прозреет. Ведь эффективность вакцин, созданных против уханського штамма резко упала в отношение Дельты, от Омикрон они просто не защищают (рисунки 3 и 4). Примерно также, как вакцина против менингококка серогруппы А не защищает от инфицирования серогруппой В.

Диаграмма из поста Андрея Волянского
Диаграмма из поста Андрея Волянского
Графики из поста Андрея Волянского
Графики из поста Андрея Волянского

Почему не создаются вакцины против Омикрон? Ведь первичные испытания пройдены, теперь только меняй штаммы и получай emergency approval (аварийное одобрение). А ВОЗ одобрит? Одобрит, ведь содержат ВОЗ те же институты, которые заинтересованы в максимальном затягивании пандемии. Вбросить 10 триллионов долларов в мировую финансовую систему при годовом ВВП Земли 100 триллионов — что-то значит?

Ответ простой. Зачем новые, более эффективные вакцины, если старые отлично продаются? Немного меняем маркетинг (2 дозы мало, 3 лучше, 4 — скорее всего, хорошо) и объясняем правительствам и медиа, что нужно делать.

Ну и что? Ведь я же это понимаю? И еще миллиард вменяемых людей?

Появилась серьезная проблема. Вакцинация против Covid дискредитирует вакцинопрофилактику в целом.

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Теги:
#Вакцинация #Коронавирус #Covid-19 #Омикрон
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