У руководителя должно быть три суперкачества - Гарик Корогодский
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Бизнесмен Гарик Корогодский рассказал, что обязательно должен уметь хороший начальник
Три суперкачества руководителя
1. Нанять самых крутых профессионалов, круче себя.
2. Обеспечить им защиту и оплату, достойную самых крутых профессионалов.
3. Годами терпеть выходки этих зарвавшихся козлов, потому что любишь и ценишь.
P.S. Не навеяно ничем и никем.
С наступающим!!
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