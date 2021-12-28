Укр

У руководителя должно быть три суперкачества - Гарик Корогодский

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Гарик Корогодский Гарик Корогодский
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Некоторые шефы созданы, чтобы быть супергероями Новость обновлена 28 декабря 2021, 23:14
Некоторые шефы созданы, чтобы быть супергероями

Бизнесмен Гарик Корогодский рассказал, что обязательно должен уметь хороший начальник

Три суперкачества руководителя

1. Нанять самых крутых профессионалов, круче себя.

2. Обеспечить им защиту и оплату, достойную самых крутых профессионалов.

3. Годами терпеть выходки этих зарвавшихся козлов, потому что любишь и ценишь.

P.S. Не навеяно ничем и никем.

С наступающим!!

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Теги:
#Работа #Руководитель #Гарик Корогодский
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