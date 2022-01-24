Почему большой войны сейчас не будет - Владислав Бовсуновский
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Украинский журналист Владислав Бовсуновский оценил вероятность полномасштабного вторжения России в Украину.
Почему большой войны сейчас не будет. Перед вами карта-страшилка, основанная на публикациях газеты Нью-Йорк Таймз и еще ряда западных СМИ. Выглядит и вправду пугающе, вот только возможность атаки на Украину есть лишь в том случае, если для этого есть условия в самой Украине.
Дело в том, что на подобных картах, бесполезных по своей сути, нет математических расчетов, о которых знает любой выпускник военной кафедры. Они учитывают рельеф местности, наличие дорог/мостов, объекты инфраструктуры, гражданское население и населенные пункты, леса, болота и так далее. К примеру, танков может быть и три сотни, но нужно понимать, что танк своим ходом далеко не проедет — их привозят на грузовиках со специальными платформами либо по железной дороге. Есть некая пропускная способность, которую легко просчитать и принять меры.
А солдаты и офицеры — люди, а не роботы. Им нужно где-то останавливаться, что-то есть, где-то мыться и так далее. Если математические расчеты показывают, что сил у Путина недостаточно, значит так оно и есть. В случае с Крымом и Донбассом в 2014 году была сдача территории, местные силовики и чиновники сменили подданство и вассальную зависимость. Сейчас у них такой возможности нет.
Глобально нас интересует три важные вещи:
- Политическая ситуация в регионе. Я отметил страны, которые уже начали поставки в Украину либо подготовились к этому. Всего это 12 государств (Канада, США, страны Балтии, Британия, Нидерланды, Испания, Турция, Польша, Чехия и Япония), но в Европе только 9 из них. Испания для меня оказалась сюрпризом. Ну и Румыния заявила вполне официально, что воевать не будет, но будет помогать всеми силами. Для атаки на территорию Украины эта ситуация не является благоприятной.
- Есть маршруты поставок, уже проверенные. Насытить Украину условными джавелинами можно в течение суток. первые пробные партии показали, что это несложно. Это на случай атаки "трактористов", посетивших военторг и всякого рода зеленых человечков.
- Информационная составляющая. Если Путин решит атаковать не механизированными бригадами, а просто произвести обстрел ракетами по объектам инфраструктуры, будут серьезные разрушения, позволяющие сделать "красивую" картинку во всем мире для СМИ, что автоматически повлечет за собой серьезные санкции — даже Германия будет вынуждена их ввести. Предварительная подготовка уже проведена. Аналогично с атакой на атомную станцию. Взорвать то ее можно, но что будет после этого? В частности, с домами и офисами окружения Путина в Лондоне, счетами на островах и прочим непосильно нажитым.
В данный момент для Украины наиболее актуальны гибридные угрозы. Атака террористов на Мариуполь, волнения в Одессе, убийство президента в Киеве и так далее, и тому подобное. В том числе есть множество опасностей и в киберпространстве вроде блокировки работы системных банков или налоговых накладных.
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