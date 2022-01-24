Украинский журналист Владислав Бовсуновский оценил вероятность полномасштабного вторжения России в Украину.

Почему большой войны сейчас не будет. Перед вами карта-страшилка, основанная на публикациях газеты Нью-Йорк Таймз и еще ряда западных СМИ. Выглядит и вправду пугающе, вот только возможность атаки на Украину есть лишь в том случае, если для этого есть условия в самой Украине.

Дело в том, что на подобных картах, бесполезных по своей сути, нет математических расчетов, о которых знает любой выпускник военной кафедры. Они учитывают рельеф местности, наличие дорог/мостов, объекты инфраструктуры, гражданское население и населенные пункты, леса, болота и так далее. К примеру, танков может быть и три сотни, но нужно понимать, что танк своим ходом далеко не проедет — их привозят на грузовиках со специальными платформами либо по железной дороге. Есть некая пропускная способность, которую легко просчитать и принять меры.

А солдаты и офицеры — люди, а не роботы. Им нужно где-то останавливаться, что-то есть, где-то мыться и так далее. Если математические расчеты показывают, что сил у Путина недостаточно, значит так оно и есть. В случае с Крымом и Донбассом в 2014 году была сдача территории, местные силовики и чиновники сменили подданство и вассальную зависимость. Сейчас у них такой возможности нет.

Глобально нас интересует три важные вещи:

Политическая ситуация в регионе. Я отметил страны, которые уже начали поставки в Украину либо подготовились к этому. Всего это 12 государств (Канада, США, страны Балтии, Британия, Нидерланды, Испания, Турция, Польша, Чехия и Япония), но в Европе только 9 из них. Испания для меня оказалась сюрпризом. Ну и Румыния заявила вполне официально, что воевать не будет, но будет помогать всеми силами. Для атаки на территорию Украины эта ситуация не является благоприятной.

Есть маршруты поставок, уже проверенные. Насытить Украину условными джавелинами можно в течение суток. первые пробные партии показали, что это несложно. Это на случай атаки "трактористов", посетивших военторг и всякого рода зеленых человечков.

Информационная составляющая. Если Путин решит атаковать не механизированными бригадами, а просто произвести обстрел ракетами по объектам инфраструктуры, будут серьезные разрушения, позволяющие сделать "красивую" картинку во всем мире для СМИ, что автоматически повлечет за собой серьезные санкции — даже Германия будет вынуждена их ввести. Предварительная подготовка уже проведена. Аналогично с атакой на атомную станцию. Взорвать то ее можно, но что будет после этого? В частности, с домами и офисами окружения Путина в Лондоне, счетами на островах и прочим непосильно нажитым.

В данный момент для Украины наиболее актуальны гибридные угрозы. Атака террористов на Мариуполь, волнения в Одессе, убийство президента в Киеве и так далее, и тому подобное. В том числе есть множество опасностей и в киберпространстве вроде блокировки работы системных банков или налоговых накладных.

Карта размещения войск РФ у границ Украины (данные The New York Times)