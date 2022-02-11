Украинский журналист Юрий Бутусов убежден, что Украине нужно готовиться к длительной войне, потому что военная угроза не будет уменьшаться

Переговоры в Берлине завершились ничем. Война продолжится, угроза не уменьшается

От нормандских переговоров ожидают больших перемен, а реальность в том, что никакого миллиметра для компромиссов просто нет, и никаких изменений быть не может.

Представитель России Козак в результате пожаловался, что Украина не собирается вести переговоры с оккупационной администрацией "ЛДНР": "Это ключевое противоречие, которое Украина отказалась согласовывать".

Выводы таковы:

1. Путин не ищет компромиссов. Несмотря на давление Запада, Россия будет продолжать угрозы Украине расширением фронта агрессии.

2. Россия постепенно поглощает оккупированные территории и не собирается уходить оттуда. Это оккупация земли де-факто, а вопрос о де-юре Кремль не очень интересует.

3. Россия продолжит бросать силы для дестабилизации ситуации в Украине.

4. Украине нужно готовиться к длительной войне, потому что военная угроза не будет уменьшаться. Надо учиться с этим жить, никакие переговоры оккупацию не исправят.

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