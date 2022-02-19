Общественный деятель Энрике Менендес побывал в Станице Луганской и рассказал, что там происходит

Сегодня я посетил место обстрела детского садика в Станице Луганской. Набрал материала на неделю вперёд. Но сейчас быстрые выводы.

1. Обстрел абсолютно реальный. Это никакая не постановка. Целью обстрела, по мнению местных жителей, могла быть электрическая подстанция, которая находится прямо за садиком.

2. Все разговоры про неразбитые стёкла и целые игрушки — это в пользу бедных. Стёкла в садике треснули и посыпались. В окрестных домах, там где окна не пластиковые, взрывной волной тоже выбило окна.

3. Странная ситуация с ОБСЕ. Первыми на место обстрела прибыла полиция, потом МЧС. Именно они и изъяли все осколки и боеприпас. Как мне объяснили в полиции, ОБСЕ просто попросили подождать, но те спешили в другой населённый пункт и просто уехали. Я очень удивлён таким взаимодействием. Не знаю, как должна работать процедура в таких случаях, но точно не так.

4. По всей видимости снаряд 122 мм от гаубицы Д-30. Хотя как по мне на танковый тоже похоже. Как будто болванка без взрывателя стену продырявила. Там ещё есть воронка во дворе, кроме дыры в стене. Направление выстрела со стороны Николаевки. Это территория "ЛНР".

5. Ключевое в этой истории конечно боеприпас, который был на месте и изъят полицией. Не понимаю, почему его не показывают ОБСЕ. Это бы сняло большинство вопросов.

6. Детки разминулись с взрывом на 20 минут. Это комната для гимнастики, она как раз кончилась и дети ушли в другую комнату. Фотки, где не тронутые игрушки это не из этой комнаты, а из соседней. Она в отдалении.

7. Поговорил с воспитательницей, которая тогда работала (сейчас садик не работает). Очень приятная женщина. Она в шоке, очень напугана. А ее сегодня начальство заставило работать, потому что был визит министра Верещук и журналисты.

8. Очень рад, что приехала Ирина Верещук и губернатор Сергей Гайдай. Это правильный поступок, мое уважение госпоже министру. Надеюсь, другие правильные дела тоже последуют за ним. Садик нужно отстроить и сделать все, чтобы там было безопаснее.

9. Чтоб вы понимали, в детском садике нет бомбоубежища. И даже подвала нет. Ближайшее укрытие в соседнем доме. Я там тоже был, поговорил с жильцами.

10. Сейчас в садике 57 детей. В день обстрела было чуть больше 20. До войны в этом садике было 150 детей и всё группы были полными. Хороший показатель бегства людей из региона.

11. В день нашего визита ощутимо стреляли. Я вспомнил не самые теплые воспоминания из 2014 и 2015 годов в Донецке.

По мере того как я буду разбирать свои заметки, буду ещё писать. Если есть вопросы — задавайте. Я наснимал много видео и фото. Выложу отдельным альбомом что-то, если нужно.