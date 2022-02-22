Главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков рассказал о рисках для Украины после признания так называемых "ДНР" и "ЛНР"

Те шаги, которые были сделаны РФ – в виде признания псевдо государственных образований (т.н. "ДНР" и "ЛНР"), подписания с ними "договоров" о дружбе и взаимопомощи с возможным созданием российских баз, с введением "миротворцев" – создают ряд потенциально рисковых ситуаций.

Первый риск – возможность активизации обстрелов на линии разграничения, дополнительно к тому, что мы видим с середины прошлой недели. Чтобы дать повод для действий российских сил. Или с расчетом на то, что украинская сторона не будет отвечать, опасаясь реакции РФ. Что позволит оккупантам безнаказанного провоцировать наших военнослужащих. Те же низовые командиры точно будут чувствовать себя куда увереннее, чем ранее. И считать, что могут теперь творить, что угодно, потому что за ними теперь открыто стоит Россия.

Второй риск – в "конституциях" этих псевдо государственных образований написано, что их территории распространяются на административные границы Донецкой и Луганской областей. Не будет ли это использовано как повод для расширения агрессии?

Третий риск – вчера на заседании Совбеза министр обороны РФ Шойгу заявлял о том, что якобы создана огромная группировка украинских войск на Донбассе. Путин, российские пропагандисты говорят чуть ли не 120 тысяч представителей ВСУ в том районе, о неких планах военной операции, которую якобы они готовят. Демонстрируются какие-то фейковые карты наступательной операции. Абсолютно бредовые вещи о том, что Украина чуть ли не половину армии сосредоточила в подконтрольных частях Донецкой и Луганской областей. Но не будет ли этот пропагандистский, дезинформационный бред использован как повод для российского наступления? Под предлогом того, что "мы должны гарантировать мир и безопасность" псевдо государственным образованиям, а потому проводим военную операцию по "принуждению к миру". Как россияне рассказывали в 2008 году, поясняя свою агрессию против Грузии.

Теперь в ОРДЛО открытое присутствие России. Хоть все восемь предыдущих лет мы прекрасно понимали, что именно она там всем заправляет, поставляет оружие, что от командира роты и выше – стоят россияне. Но именно сейчас потенциально рисковых сценариев становится значительно больше. Будут ли реализованы – другой вопрос.

При этом не надо забывать, что российская группировка войск так и стоит вдоль границ Украины и РФ. А также в Крыму и Беларуси.