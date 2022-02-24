Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал для "Телеграфа", что происходит и что делать

Россия пошла на открытую агрессию против Украины, потому что не сумела реализовать стратегический план, который пыталась реализовать в течение 8 лет. Он был нацелен на построение путинского Союза в год столетия образования СССР – к 2022-му.

Так что Путин начал осуществлять другой план.

Шаг первый – легитимизация оккупированной части Донецкой и Луганской областей в качестве "независимых республик".

Далее обговаривалось "расширение границ" этих квазиобразований до админграниц Донетчины и Луганщины. Но Путин понимал, что мы можем сосредоточить на этом участке максимум сил и средств, так что эффективных результатов ему не добиться.

Потому он пошел на следующий шаг – начало полномасштабной войны.

Удары наносятся по всей территории Украины. В первую очередь – по военным объектам и объектам инфраструктуры.

Идут бои, в том числе сухопутные. В основном на востоке.

Россияне бьют по аэродромам, по средствам противовоздушной обороны (ПВО). Они хотят заводить авиацию лишь после того, когда по максимуму подавят систему нашей ПВО.

Идет несколько ракетных волн. Первая – по аэродромам, ПВО, позициям зенитно-ракетных войск, авиационных войск – была ранним утром.

Часть самолетов удалось спасти. Их поднимали, переводили на запасные аэродромы. А когда пытались что-то восстанавливать – шла вторая ракетная волна. Примерно через час после первой.

Агрессор использовал пусковые установки "Искандер". Били с территории РФ баллистическими ракетами (дальность полета 500-700 км) и крылатыми (1,5 тыс км).

После этого, как правило, идет доразведка. Беспилотники и не только уже летают вовсю. И когда россияне посчитают, что подавили украинские ПВО в ход пойдет штурмовая и бомбардировочная авиация.

Одновременно с северо-востока (не с Беларуси, как утверждали некоторые, а со стороны именно российской границы), востока (район Харькова, Донбасс), юга (с территории аннексированного Крыма) пошли танки. Завязались сухопутные боевые действия. Ну и вокруг острова Змеиный уже началось…

Читайте также: Категория Политика ВСУ отвоевали Черниговскую область: россияне понесли большие потери Украинская армия уничтожила семь российских самолетов, два вертолета и десятки единиц техники

Украинцам важно сохранять спокойствие. В каждой семье те или иные меры принимаются индивидуально, но есть некие общие подходы. Обеспечить безопасность стариков и детей. Сделать запас продуктов, воды и лекарств. Держать под рукой документы и имеющуюся наличность. Если есть возможность перебраться в деревню, села, лучше это сделать. Там можно пересидеть сложное время без электричества, воды и так далее.

Те, кто должен, а также кто может и готов – обращаться в территориальные центры комплектации (бывшие военкоматы), а также в штабы батальонов и бригад территориальной обороны. И принимать участие в защите Родины.

Путин, похоже, хочет решить вопрос блицкригом. Так что принципиально важна первая неделя. Нам нужно биться, устоять. Чем дольше мы будем сражаться, тем хуже будет для агрессора. К долгой войне он не готов. Всё это чревато проблемами внутри России, а также усиливающимся давлением со стороны Запада.

Нам надо максимально сосредоточиться на сопротивлении, на уничтожении врага, на отстаивании наших позиций.