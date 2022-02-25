Военный эксперт считает, что пока ничего не надо зарисовывать на карте.

Замдиректор Института мировой политики Николай Белесков на своей странице в Facebook считает, что не надо зарисовывать те или иные территории, которые перешли под контроль врага.

"Опять же о тех или иных картах с вклинениями войск Московии в территорию Украины. Не надо зарисовывать те или иные территории типа перешедшие во вражеский контроль. Ибо это форменная неправда.

Московиты разве "контролируют" дороги по которым передвигаются. А так они в окружении украинского народа.

И когда украинцам дойдет наконец кто кого окружил и начнется массовое низовое сопротивление, то и так призрачные шансы Московии на успех испарятся полностью", — написал военный эксперт.

Оперативные новости о ситуации в Украине читайте в материале "Телеграфа": " Война: войска Путина заходят в Украину, Россия ведет обстрел многих городов Украины (обновляется) ".