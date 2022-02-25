Телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк считает, что Украина после этой войны точно вернет и Донбасс, и Крым

Главный вывод с первого дня противостояния с ядерным шизоидным агрессором таков – слава Вооруженным Силам Украины! И слава украинским гражданам, сохраняющим покой, которые дают отпор агрессору, не идут на мародерство, когда их города – на комендантском часе.

Я реально удивляюсь устойчивости ВСУ. И этот подвиг пацанов на острове Змеиный – до мурашек. Я вчера плакал. Они знали, что они умрут, а их безжалостно расстреляли.

Нет прощения России. Путин – вообще не человек. Он – крыса. Он перестал быть человеком, как мне кажется, в 2007 году, когда выступил с речью на Мюнхенской конференции. Мне удивительно, что цивилизованный мир этого не видел.

Украина ведет себя сейчас совершенно достойно. В Сумах, других городах идут уличные бои. Наши люди побеждают.

Надеюсь, так же будут вести себя украинцы в Киеве, других городах.

А вот "международные партнеры" ведут себя как всегда — никак.

На мой взгляд, все повторяются в виде траги-фарса по поводу Второй Мировой войны.

Не сразу собралась антигитлеровская коалиция. Первоначально был известен Мюнхенский пакт, где сдали интересы Чехословакии. Судеты. А потом была Польша. Нападение на Францию, СССР. Куча жертв. Только спустя некоторое время стало ясно, что надо объединяться против Гитлера.

Против Путина объединяться труднее, потому что у него есть ядерное оружие.

На мой взгляд, главная проблема, почему Украине сейчас не помогает ни одна из стран НАТО, это уязвимость Прибалтики. Зеленский просит закрыть небо, а кремлевская крыса огрызается, что этим Запад объявит РФ войну.

Проблема для НАТО состоит в том, что как только они начнут нам помогать, Путин может "расхреначить" Прибалтику.

Запад делает, что может. Но поздно. Надо было давно уже избавиться от Путина. Пойти хотя бы на политическое убийство, спасшее жизнь тысячам, а может и миллионам.

Мы еще не знаем, до каких маразмов он может дойти. Говорят, что в Кремле на полном серьезе рассматривают создание тактического ядерного оружия. То есть – небольшого ядерного оружия, которое, например, можно бросить на Киев – и только Киев и пострадает.

Такие идиоты у нас выросли под боком.

Но – Слава Украине! Героям – слава! Я считаю, что все будет Украина. Даже если сейчас будут введены в нереальном количестве российские войска и даже появится временное правительство от России – все это мы обязательно сбросим.

А сейчас нужно держаться. На всех фронтах.

Кстати говоря. Российские тролли работают – меня и многих украинцев забанил Фейсубк.

Некоторые комментаторы, издеваясь, пишут – теперь вы знаете, как нам было в Донецке.

Совершенно некорректное сравнение.

В Донецке была история о возникновении сепаратизма (благодаря России). То есть, было внешнее влияние. И мы отстаивали и отстаиваем свое. На своей земле. Тем более что сейчас у нас – открытое вторжение одного государства в другое.

Украина после этой войны точно вернет и временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, и Крым.

Я в этом не сомневаюсь.

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