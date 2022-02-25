Журналист и главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов о том, как Путин просчитался в своем желании захватить Украину

Путин признал провал российского блицкрига: Украина поднялась на вооруженный Майдан.

Путин выступил, чтобы объяснить, почему украинская армия оказывает эффективное сопротивление, почему россияне несут большие потери и почему народ Украины поднялся в защиту своего государства. Это якобы из-за "бендеровцев", создающих "заградотряды" в рядах нашей армии.

Судя по заявлениям хозяина РФ, Россия пытается вернуть в Украину марионеточную власть Януковича. Поэтому для Путина было принципиально важно показать, что народ и армия не оказывают активное сопротивление (вспомнилось, как неслучайно Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Януковича).

Для этого Россия пыталась провести блицкриг быстро, с небольшими потерями. Чтобы потом сказать, что сопротивления и не было. Но хозяин России не понял, что для украинцев свобода — это не технология, это не фейк. И каждый день украинского сопротивления, каждый убитый российский оккупант, каждый погибший украинский герой — это доказательство того, что план Путина позорно провалился. Украина не испугалась, а объединилась под российским нашествием.

Украинская армия эффективно бьется, потому что пользуется любовью и поддержкой своего народа, а не загадочных "бендеровцев".

Украинская свобода — это народ, сделавший свой выбор. И вот это Путин не просчитал.

И сейчас в Украине проходит вооруженный Майдан.

Украина уступает во многих вещах, но Украина предпочитает искреннее стремление защитить свой образ жизни, в готовности проявить свою самостоятельную волю.

Этот Майдан можно убить, но убить Майдан — значит убить весь народ. И сейчас каждый день украинского сопротивления это доказательство того, что Путин не способен захватить власть, доказательство, что Путин — убийца. А никакой не "миротворец". И сейчас это видит весь мир. И потому Россия бросает в бой все свои силы.

Но пока Майдан борется — Украина непобедима.