Белорусский аналитик и блогер Игар Тышкевич убежден, что соваться в город с реально кучей вооружённых людей — та ещё затея

Проникновение ДРГ в Киев (немного с улыбкой).

Ну, во-первых, соваться в город с реально кучей вооружённых людей — та ещё затея. И вопрос не в охране атакуемого объекта, а в потенциальной опасности, считай, со всех сторон.

Во-вторых, маршруты. Проспект Победы — проклятое место. Там постоянно стоишь. Даже когда пробок не должно быть. Метро "Берестейская" — втройне проклятый участок дороги. Аквафрешки не знали.

Ну и, наконец, любимая Троещина. Господа, там и в мирное время местные жители готовы на ходу снять колёса даже с БТР. Соваться туда небольшим отрядом форменный идиотизм. Шоб там ходить надо, чтобы тебя считали за местного, своего. А это опыт, приобретаемый с годами. Так нет же, полезли, малахольные.

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