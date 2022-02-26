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Соваться в город с реально кучей вооружённых людей — та ещё затея - Игар Тышкевич

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Игар Тышкевич Игар Тышкевич
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Наступление российского противника в Киев Новость обновлена 26 февраля 2022, 10:40
Наступление российского противника в Киев

Белорусский аналитик и блогер Игар Тышкевич убежден, что соваться в город с реально кучей вооружённых людей — та ещё затея

Проникновение ДРГ в Киев (немного с улыбкой).

Ну, во-первых, соваться в город с реально кучей вооружённых людей — та ещё затея. И вопрос не в охране атакуемого объекта, а в потенциальной опасности, считай, со всех сторон.

Во-вторых, маршруты. Проспект Победы — проклятое место. Там постоянно стоишь. Даже когда пробок не должно быть. Метро "Берестейская" — втройне проклятый участок дороги. Аквафрешки не знали.

Ну и, наконец, любимая Троещина. Господа, там и в мирное время местные жители готовы на ходу снять колёса даже с БТР. Соваться туда небольшим отрядом форменный идиотизм. Шоб там ходить надо, чтобы тебя считали за местного, своего. А это опыт, приобретаемый с годами. Так нет же, полезли, малахольные.

Публикация Игара Тышкевича в соцсети
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Теги:
#Украина #Киев #Россия #Война #Вторжение
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