Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко о том, как можно остановить армию России, вторгнувшуюся в Украину

Идет третий день российской агрессии. С моей точки зрения, главные выводы – следующие.

Россия готовила блицкриг. То есть, быстрое наступление. И именно на Киев.

Были предположения, что они рванут через Харьков – на Донбасс, чтобы обрушить нашу армию там. Но они пошли другим путем.

Я думал, что Сумы будут в тени войны, потому что через Сумскую область идет труба Уренгой-Помары-Ужгород, по которой до сих пор поставляется газ в Европу. Но русские наступали именно здесь. В первый день захватили поселок Терны, где расположена узловая газораспределительная станция. И мы воюем фактически "на трубе". Они прорвались там, где было меньше всего наших войск.

Захватчики пытались зайти в Киев с севера, через Беларусь. Высаживали десанты. И серьезно "обломались". Наши их разнесли.

Так что блицкрига уже не вышло. Он накрывается "медным тазом".

При этом россияне продвинулись так далеко вглубь Украины, что у них возникла огромная проблема с подвозом горючего, боеприпасов, питания. Если вопрос питания они "решают", грабя магазины и местных жителей, то с солярой, на которой в основном работает их бронетехника, — проблемы.

Четко просматривается стратегия агрессора: они не берут города, они их обставляют блокпостами — и идут дальше. Но понятно, что для блокады городов нужны большие силы. И чем дальше оккупанты вглубь, тем больше у них растяжка по коммуникациям. И сейчас мы должны применять следующую тактику. Нашим отрядам территориальной обороны, которые имеют такую возможность, следует сбивать бензовозы противника. Надо устроить оккупантам топливный кризис! Представители теробороны должны превратиться в огромное количество партизанских отрядов, которые стояли бы по трассам и из лесопосадок били врага.

Если российская армия может жить на водке и сникерсах, которые она выносит с магазинов, то без соляры — она станет. И мы будем брать через какое-то время пленных сотнями, если не тысячами.

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