Укр

Кремлёвская пропаганда 8 лет готовилась не к тому. "Картинки" нет - Антон Геращенко

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Антон Геращенко Антон Геращенко
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Антон Геращенко Новость обновлена 28 февраля 2022, 21:21
Антон Геращенко

Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что Кремль потерпел информационное поражение в войне с Украиной.

Стали понятны некоторые причины информационного поражения РФ в первые дни войны.

Кремлёвская пропаганда 8 лет готовилась не к тому. Успех в Крыму, где некоторые местные жители действительно встречали их в качестве защитников от "хунты", и настроения на Донбассе, где уже всё равно, кто придёт — лишь бы не стреляли — сыграли злую шутку с оценкой настроений всего украинского общества.

Равно как и отдельных его сегментов. Ни в одном населённом пункте не проснулись местные пророссийские силы, поэтому ДРГ оказались в одиночестве. Это не Славянск-2014. Нигде не встречали ВС РФ с цветами. Из числа политиков с трудом удалось наскрести лишь пару "бывших", да и то уровня Царёва (ни Януковича, ни Азарова не видно). Да пару местных мэров (Купянск) согласились на сотрудничество.

В Кремле, конечно, не дураки, и они понимают, что это провал. "Картинки" нет.

Но это значит и то, что уже в ближайшие часы пропагандистская машина Кремля будет перестраиваться. Искать коллаборантов и предателей.

Кичиться первоначальными успехами. Спешно формировать и кидать в бой граждан Украины из Донецка, Луганска, Крыма, чтобы показать, что сохраняется хотя бы видимость гражданского конфликта.

Иначе — в течение следующей недели кремлёвским довольно сложно будет объяснить населению РФ почему в экономике всё и вдруг стало так плохо.

Нет, внимания на протесты они, конечно, обращать не будут. Просто подавят.

Но и предупредить их будут стараться, так как сил Росгвардии для подавления на местах крайне мало — все в Украине.

Поэтому, ждём изменения не просто тактики, а всей стратегии роспропаганды по поводу войны в Украине. Скабеева и Симонян не то, чтобы поломались (такие не ломаются) — они лоханулись. И лоханулись очень сильно.

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Теги:
#Украина #Кремль #Россия #Война #Провал #Российская пропаганда
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