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Украина должна обратиться в ООН по закрытию неба — для этого есть основания - Роман Бочкала

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Роман Бочкала Роман Бочкала
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Украина должна обратиться в ООН по закрытию неба — для этого есть основания Новость обновлена 01 марта 2022, 05:47

Журналист Роман Бочкала предлагает идею для обеспечения безопасности в воздухе

Что касается закрытия неба. Почему это важно?

И чтобы не было путаницы.

Вчера Европа закрыла небо российским самолетам гражданской авиации. Но я сейчас о другом.

Когда мы говорим о закрытии неба западными государствами над Украиной, речь идет о применении сил противовоздушной обороны в нашем авиапространстве. Другими словами, в нашем небе будет запрещено летать. И тот, кто это сделает, будет уничтожен. Американская система ПРО в Европе позволяет закрывать небо до Урала. Ну чтоб вы понимали:) Поэтому лучше российским истребителям после этого решения здесь не шнырять.

Украинская сторона должна обратиться в ООН и другие международные структуры по этому вопросу. Потому что официально мы этого еще не сделали. И будем уповать на положительные отзывы. В частности, от командования воздушных сил США в Европе.

Для этого есть важные гуманитарные основания. Дело в том, что русские Су-30 и Су-35 систематически залетают в безопасную зону наших атомных электростанций. А это так называемая "safe haven" – тихая гавань, где нельзя совершать полеты. Они делают это совершенно безответственно! Понимая, что наши ребята не будут атаковать в ответ. Это потенциальная гуманитарная угроза мирового масштаба.

Если уж останавливать безголовое русское нашествие, то в полном объеме. Запад должен на это отважиться! И не опасайтесь, что путин это воспримет как вмешательство НАТО в войну на стороне Украины. Это не довод. Ибо небо будет закрыто не для РФ, а для любых перелетов! Поэтому прошу наше руководство сделать соответствующее официальное обращение. Время пришло, – пишет Бочкала.

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