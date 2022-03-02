Без логистики бронетехника врага – это груда металлолома - Николай Белесков
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Техника сама не ездит, и за каждой успешно отбитой атакой, расчет которых идет на десятки, готовность тех московитов, которые еще есть идти в бой, уменьшается.
Можно немного позволю себе эмоций?
Так вот. Чуть-чуть не нравится вопрос гражданских солнышек "Ну на сколько еще у московитов техники осталось". И это, мягко говоря, не нравится.
Объясняю почему. Мне кажется, в этом вопросе имплицитно есть запрос на точную дату, когда это все прекратится.
Так вы устали? А вот нашим военным солнышкам уставали некогда.
Да, у врага еще много техники. Это сотни танков, тысячи боевых бронированных машин.
Но есть ряд но.
1. За эти дни наработаны лучшие тактики уничтожения бронетехники, а партнеры помогут противотанковым вооружением разных типов.
2. Техника сама не ездит, и за каждой успешно отраженной атакой, расчет которых идет на десятки, готовность тех московитов, которые еще есть идти в бой, уменьшается.
3. Наши воздушные военные солнышки атакуют логистику врага без которой бронетехника — это груда металлолома.
Никто не сказал, что будет легко. И враг имеет силы. Но так же ясно видно, что мы показали способность к систематическому сопротивлению, и победа будет за нами.
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