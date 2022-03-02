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Без логистики бронетехника врага – это груда металлолома - Николай Белесков

Автор
Николай Белесков Николай Белесков
Дата публикации
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Автор
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Российский танк Новость обновлена 02 марта 2022, 13:04
Российский танк

Техника сама не ездит, и за каждой успешно отбитой атакой, расчет которых идет на десятки, готовность тех московитов, которые еще есть идти в бой, уменьшается.

Можно немного позволю себе эмоций?

Так вот. Чуть-чуть не нравится вопрос гражданских солнышек "Ну на сколько еще у московитов техники осталось". И это, мягко говоря, не нравится.

Объясняю почему. Мне кажется, в этом вопросе имплицитно есть запрос на точную дату, когда это все прекратится.

Так вы устали? А вот нашим военным солнышкам уставали некогда.

Да, у врага еще много техники. Это сотни танков, тысячи боевых бронированных машин.

Но есть ряд но.

1. За эти дни наработаны лучшие тактики уничтожения бронетехники, а партнеры помогут противотанковым вооружением разных типов.

2. Техника сама не ездит, и за каждой успешно отраженной атакой, расчет которых идет на десятки, готовность тех московитов, которые еще есть идти в бой, уменьшается.

3. Наши воздушные военные солнышки атакуют логистику врага без которой бронетехника — это груда металлолома.

Никто не сказал, что будет легко. И враг имеет силы. Но так же ясно видно, что мы показали способность к систематическому сопротивлению, и победа будет за нами.

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