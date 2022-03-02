Основатель издательства ArtHuss Константин Кожемяка о седьмом дне войны в Украине.

Ну что можно сказать о последних сутках.

1. Глядя на карту, мы видим, что противник продвигается колоннами по магистральным дорогам, а не по территориям, не будучи развернутым в боевые порядки, потому что ВСУ, местные администрации и граждане не дают ему такой возможности. Это значит, что он уязвим. В первую очередь уязвим из воздуха и для нашей арты. А еще более уязвима его логистика: топливо, БК, ремонтные подразделения, медицинские подразделения. Не зря Арестович сегодня в обращении призвал всех к партизанским действиям против частей обеспечения врага.

2. Противник ввел в бой почти все, что он накопил по состоянию на 24.02.2022. Строковики и собры-омоны свидетельствуют о низком уровне боеспособности частей и подразделений. Противник деморализован и устал. Большинство пленных на допросах сообщают, что вошли в Украину 24-26.02.2022. А если учесть, что на обучение они в поле вышли 1-2 месяца назад, то можно представить их физическое состояние. Но у них есть безусловное преимущество: их очень до*ренища.

3. Происходит украинизация общества, формируется политическая нация — украинцы. Сегодняшние события в Энергодаре, Мелитополе, Мариуполе ярко свидетельствуют, что даже на временно захваченных территориях воинам не желательно далеко отходить от своих бетеэров.

4. Кратко ситуация по направлениям.

Север Киева: освобожден Макаров — одна из ключевых точек снабжения и продвижения северной группировки противника. Кроме того, арта уничтожила командный пункт 36-й армии России в Дитятках, что возле Чернобыля, командир бежал.

Восток: Харьков держится, утром один наш батальон за*ерачил танковый полк и немного прибарахлился новенькими Т-80.

По Донбассу информации мало: орки утюжут артой Волноваху, не теряют надежд окружить Мариуполь. В Горловке идут бои в черте города. 93-я бригада "Холодный овраг" бодается вокруг Станицы Луганский и Счастья. Трудно, но контролируемо.

На юге ощущается нехватка наших резервов, поэтому здесь какие-то видимые успехи у противника есть, но они ничто по сравнению с уничтоженными колоннами техники врага, в том числе под Баштанкой Николаевской области, под Кривым Рогом, ликвидированным десантом в Николаеве и затопленным большим десантным кораблем (может брать на борт до 600 десантников) возле Одессы.

В общем противник потерял темп, чувствуется усталость и проблемы со снабжением, вскоре будет решать вопрос, где бы его окопаться. Это у него вряд ли получится, потому что байрактары и арта за эти дни уже неплохо пристрелялись на этой местности.

В общем это та самая оперативная пауза, когда стороны выясняют, что у кого есть в наличии. Время на нашей стороне. Каждый день — это новые сокрушительные потери противника, что не придаст ему ни сил, ни оптимизма. Продлится это несколько дней и потом маятник пойдет в обратном направлении и таких сообщений, как сегодня об освобождении Макарова, каждый день будет немало.

Держим строй! Все будет Украина!