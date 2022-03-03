Россияне, ваша страна превращается в худшую версию СССР - Катерина Рошук
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Соосновательница издания "Буквы" Катерина Рошук о том, как вскоре будет обстоять жизнь россиян
Россияне.
Я не буду про кровь украинцев на ваших руках.
Помыть руки — для вас не проблема.
По российскому телевизору покажут как правильно для кожи и совести.
Давайте поговорим про вас.
Про мясо подростков, которым ваша армия наполняет русские танки, отправляя на нашу землю — вы в курсе. Большинство выживших россиян говорят, что думали "едут на учения".
Хотя качество жизни военных вас никогда не интересовало — "бабы нарожают".
Давайте про вас. Умных, красивых, интеллигентов, носителей "русской культуры" и "русской идентичности".
Ваша страна превращается в СССР, по которому вы так любили ностальгировать, сидя в ресторанах Европы.
Вот только тот СССР был "достижением" после Второй мировой войны, а сейчас ваш новый совок приходит на смену сытой относительно свободной жизни без железного занавеса.
Теперь вы в курсе, что такое ассортимент товаров, открытые границы и воевать в интернете, а не в реальности.
Скоро этого не будет. Вернее, будет лишь у группы избранных. Тех, кто успеет уехать из России. Как в совке.
Остальные пойдут воевать, куда скажет Путин.
В вашу жизнь вероятно вернутся старый добрый дефицит, ещё больше цензуры и репрессий за неповиновение элите.
Возможность вые*ываться на олл-инклюзиве в Египте историями, о том, как ваш "дед дошел до Берлина в 45-м", останется в прошлым.
Как и все хорошее.
Знаете, почему это происходит? Только потому что вы позволили своей власти устроить войну в Украине.
Одно дело поддерживать "денацификацию" и "демилитаризацию" непокорной Украины сидя дома перед телевизором, а другое — стоя в долгой холодной очереди, например, за хлебом. Или пытаясь найти части тела родственника, который уехал "на учения" в Украину.
Подумайте об этом.
Белорусы тоже.
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