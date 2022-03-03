Соосновательница издания "Буквы" Катерина Рошук о том, как вскоре будет обстоять жизнь россиян

Россияне.

Я не буду про кровь украинцев на ваших руках.

Помыть руки — для вас не проблема.

По российскому телевизору покажут как правильно для кожи и совести.

Давайте поговорим про вас.

Про мясо подростков, которым ваша армия наполняет русские танки, отправляя на нашу землю — вы в курсе. Большинство выживших россиян говорят, что думали "едут на учения".

Хотя качество жизни военных вас никогда не интересовало — "бабы нарожают".

Давайте про вас. Умных, красивых, интеллигентов, носителей "русской культуры" и "русской идентичности".

Ваша страна превращается в СССР, по которому вы так любили ностальгировать, сидя в ресторанах Европы.

Вот только тот СССР был "достижением" после Второй мировой войны, а сейчас ваш новый совок приходит на смену сытой относительно свободной жизни без железного занавеса.

Теперь вы в курсе, что такое ассортимент товаров, открытые границы и воевать в интернете, а не в реальности.

Скоро этого не будет. Вернее, будет лишь у группы избранных. Тех, кто успеет уехать из России. Как в совке.

Остальные пойдут воевать, куда скажет Путин.

В вашу жизнь вероятно вернутся старый добрый дефицит, ещё больше цензуры и репрессий за неповиновение элите.

Возможность вые*ываться на олл-инклюзиве в Египте историями, о том, как ваш "дед дошел до Берлина в 45-м", останется в прошлым.

Как и все хорошее.

Знаете, почему это происходит? Только потому что вы позволили своей власти устроить войну в Украине.

Одно дело поддерживать "денацификацию" и "демилитаризацию" непокорной Украины сидя дома перед телевизором, а другое — стоя в долгой холодной очереди, например, за хлебом. Или пытаясь найти части тела родственника, который уехал "на учения" в Украину.

Подумайте об этом.

Белорусы тоже.