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Возник риск ядерной войны, подобного которому не было с Кубинского кризиса - Руслан Бортник

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Руслан Бортник Руслан Бортник
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Президент россии владимир путин разделил мир на два лагеря Новость обновлена 03 марта 2022, 15:32
Президент россии владимир путин разделил мир на два лагеря

Директор Украинского института политики Руслан Бортник проанализировал геополитические изменения, которые сейчас происходят в мире из-за войны в Украине

Российско-украинская война, российское вторжение в Украину уже подвели жирную черту под старым миром. Под миром, который существовал после Второй мировой войны.

Сегодня международные организации отошли на второй план, уже не играют той роли, что ранее. Скорее всего, будут созданы новые.

А весь мир, фактически, разделился на два лагеря. Антироссийский блок, который выходит далеко за рамки НАТО, США и их союзников. И пророссийский блок, главными игроками которого являются Россия, Беларусь и стоящий пока чуть в стороне от активных действий Китай. Который, впрочем, может просто выжидать удобный для себя момент, чтобы четко определить сторону.

И совсем мало стран осталось, которые не вовлечены в тот или иной лагерь. Которые пока не проявили свою позицию.

Мир стремительно переформатируется. Пересобирается под новые политические реалии. И так же стремительно опускается железный занавес между РФ и Западом. И он, пожалуй, глубже и толще, нежели тот, что опустился перед СССР.

К сожалению, мир приближается к глобальному вооруженному конфликту. Возник риск ядерной войны, подобного которому не было с Кубинского кризиса.

Мир теперь точно будет новым. И Украина, как мне кажется, выступила триггером для этой глобальной перестройки. Для поиска новой формулы мира.

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#Украина #Китай #Россия #Ядерная война
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