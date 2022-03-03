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Российско-украинская война серьезно меняет мир - Илия Куса

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Илия Куса Илия Куса
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Илия Куса Новость обновлена 03 марта 2022, 18:53
Илия Куса

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса рассказал, как российско-украинская война изменит систему безопасности Европы.

Россия направила в Финляндию и Швецию, которые не состоят в НАТО, письмо с требованиями предоставить "гарантии безопасности".

Просматриваются аналогии с подобными письмами касательно Украины.

Российско-украинская война серьезно меняет мир. Она создала очень плохой прецедент. И безотносительно исхода этой войны – им точно воспользуются другие страны, которые разделяют идею, выдвигаемую россией в последние месяцы. А именно – что старый либеральный миропорядок рухнул, правила, сформированные после Второй мировой войны, не работают, нужны новые. И переговоры о них. Добиться чего можно, как оказывается, не только шантажом, но и силой оружия.

Россия не одинока в таком взгляде. Просто не все выражают это столь публично. И такими методами.

Понятно, что мало кто поддерживает войну рф против Украины. Но нужно понимать и то, что мировая система движется в сторону многополюсности и регионализации. И война в Украине подталкивает к этой реальности.

Всё происходящее, безусловно, изменит ту же Европу. Ведь европейская система безопасности не смогла предотвратить конфликты в Восточной Европе, на постсоветском пространстве. Не смогла предотвратить и российско-украинскую войну, открытая фаза которой началась 24 февраля.

После этой войны будут очень серьезные дискуссии о том, как менять систему безопасности. В том числе – какая роль там будет отведена россии.

Всем уже очевидно, что архитектура безопасности в Европе – не работает, что баланс сил поменялся, не отвечает современным вызовам. И нынешняя война, нынешняя трагедия в Украине – это демонстрация неэффективности прежней системы безопасности.

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Теги:
#Украина #Россия #Война #Илия Куса
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