Нардеп VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей Александр Доний заявил, что Украине необходимо избавиться от российских топонимов в названиях всех улиц.

Русской топонимики больше не будет.

Ни одного названия улиц российских топонимов в украинских городах больше не должно быть. Ни одной. И ни в одном городе. Все подлежат тотальному переименованию.

Например, улицу "Волгоградскую" у меня "на районе" предлагаю переименовать в "Батыеву гору". Это исторический район — "Батыева гора", "Батуха", часть "Большой Соломенки". Мы с детства по-другому и не называли.

России не может быть места на нашей земле. Даже в названиях. Ну, а оккупанты к тому времени и так будут гореть в аду. Или в танках.