России не может быть места на нашей земле. Даже в названиях - Александр Доний
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Нардеп VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей Александр Доний заявил, что Украине необходимо избавиться от российских топонимов в названиях всех улиц.
Русской топонимики больше не будет.
Ни одного названия улиц российских топонимов в украинских городах больше не должно быть. Ни одной. И ни в одном городе. Все подлежат тотальному переименованию.
Например, улицу "Волгоградскую" у меня "на районе" предлагаю переименовать в "Батыеву гору". Это исторический район — "Батыева гора", "Батуха", часть "Большой Соломенки". Мы с детства по-другому и не называли.
России не может быть места на нашей земле. Даже в названиях. Ну, а оккупанты к тому времени и так будут гореть в аду. Или в танках.
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