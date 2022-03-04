Гражданский деятель Вячеслав Богуславский призвал людей сохранять спокойствие касаемо пожара на Запорожской АЭС

И снова: без паники…

Грамотные люди пишут.

Сделать из реактора атомную бомбу невозможно. Ну никак. Вообще никак — даже теоретически.

И даже если ну очень-очень постараться — отключить насосы и стараться повторить Фукусиму, то максимум, который можно получить через неделю такой возни, это расплавление ядерного топлива и вытекание его в специальный поддон под реактором. Все.

Больше тут ничего не сделаешь.

Это хорошая и очень надежная технология.

Мы долго старались что бы этот реактор был максимально безопасен.

"Окей, а артиллерия или еще чего?"

Смотрите — гермооболочке пох*р на артиллерию. Чтобы ее разбить, по ней надо очень долго бить прямой наводкой. А потом еще пробиваться через устройства первого контура. Стальные. Никак. Просто — никак.

Случайные выстрелы и попадания гермооболочка даже не заметит.

Аналогично с бомбардировкой и другими типами урона.

Могут попасть по турбинному залу и остановить тем самым турбину. Это да. Но там нет радиоактивности. Просто остановится блок и все.

Турбина к тому же низкотемпературна — так что разлет деталей тоже будет незначителен.

Могут попасть по градирне — это такая большая бетонная штука, высокая-высокая.

По ней сложно не попасть. Она еще из тонкого бетона, дырка будет большая… Картинка для пропаганды охуенная. Но — вот по*уй. Вообще по*уй.

Градирня сделана такой высокой только что бы увеличить тягу для охлаждения воды исходящей из конденсатора. И в основном технологическом процессе не очень задействована. Так что максимум который получится из за разрушения градирни — в конденсаторе будет более теплая вода.

Плюс градирня то не одна.

Я честно не знаю, разрабатывали ли механизмы работы АЭС с поврежденной градирней, но это возможно. Вот вообще возможно — просто брать воду из ближайшего источника и не пускать ее в замкнутый цикл, а сбрасывать обратно. Эта вода вообще никаким образом не становится радиоактивной, так что пофиг.

Про хранилища отработанного ядерного топлива.

Да, они есть на каждой станции.

Что в самой гермооболочке, что у некоторых на территории. Не буду врать — не помню, у кого, кроме Хмельницкой, есть отдельно стоящий ХАЯТ.

В любом случае — они очень хорошо защищены.

И для отработанного ядерного топлива так же актуальна информация что я писал в разделе про ЧАЭС — с ним очень сложно что-то сделать.

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Суммируя — даже если орки окончательно сойдут с ума и будут стараться нас запугать тем что долбанут по станции… Эти суки просто пиздят. Как наркоман в подъезде. Бо оно низошло до уровня животного.

А наши АЭС рассчитаны на просто чертов ад.

И мы выстоим не смотря ни на что.

Бо це наша земля. І ми нікому нічого не віддамо.

Слава Україні!