Без паники – наши АЭС рассчитаны на просто чертов ад - Вячеслав Богуславский
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Гражданский деятель Вячеслав Богуславский призвал людей сохранять спокойствие касаемо пожара на Запорожской АЭС
И снова: без паники…
Грамотные люди пишут.
Сделать из реактора атомную бомбу невозможно. Ну никак. Вообще никак — даже теоретически.
И даже если ну очень-очень постараться — отключить насосы и стараться повторить Фукусиму, то максимум, который можно получить через неделю такой возни, это расплавление ядерного топлива и вытекание его в специальный поддон под реактором. Все.
Больше тут ничего не сделаешь.
Это хорошая и очень надежная технология.
Мы долго старались что бы этот реактор был максимально безопасен.
"Окей, а артиллерия или еще чего?"
Смотрите — гермооболочке пох*р на артиллерию. Чтобы ее разбить, по ней надо очень долго бить прямой наводкой. А потом еще пробиваться через устройства первого контура. Стальные. Никак. Просто — никак.
Случайные выстрелы и попадания гермооболочка даже не заметит.
Аналогично с бомбардировкой и другими типами урона.
Могут попасть по турбинному залу и остановить тем самым турбину. Это да. Но там нет радиоактивности. Просто остановится блок и все.
Турбина к тому же низкотемпературна — так что разлет деталей тоже будет незначителен.
Могут попасть по градирне — это такая большая бетонная штука, высокая-высокая.
По ней сложно не попасть. Она еще из тонкого бетона, дырка будет большая… Картинка для пропаганды охуенная. Но — вот по*уй. Вообще по*уй.
Градирня сделана такой высокой только что бы увеличить тягу для охлаждения воды исходящей из конденсатора. И в основном технологическом процессе не очень задействована. Так что максимум который получится из за разрушения градирни — в конденсаторе будет более теплая вода.
Плюс градирня то не одна.
Я честно не знаю, разрабатывали ли механизмы работы АЭС с поврежденной градирней, но это возможно. Вот вообще возможно — просто брать воду из ближайшего источника и не пускать ее в замкнутый цикл, а сбрасывать обратно. Эта вода вообще никаким образом не становится радиоактивной, так что пофиг.
Про хранилища отработанного ядерного топлива.
Да, они есть на каждой станции.
Что в самой гермооболочке, что у некоторых на территории. Не буду врать — не помню, у кого, кроме Хмельницкой, есть отдельно стоящий ХАЯТ.
В любом случае — они очень хорошо защищены.
И для отработанного ядерного топлива так же актуальна информация что я писал в разделе про ЧАЭС — с ним очень сложно что-то сделать.
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Суммируя — даже если орки окончательно сойдут с ума и будут стараться нас запугать тем что долбанут по станции… Эти суки просто пиздят. Как наркоман в подъезде. Бо оно низошло до уровня животного.
А наши АЭС рассчитаны на просто чертов ад.
И мы выстоим не смотря ни на что.
Бо це наша земля. І ми нікому нічого не віддамо.
Слава Україні!
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