Украинцы являлись цементом советской армии. Вот за что воюет путин - Виктор Бобыренко
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Глава "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко о том, почему россии так необходимо захватить Украину
Европа так и не поняла, за что по-настоящему подсознательно воюет Империя.
Мы уже видим, чего стоит РККА/СА/русская армия без сержанта Петренко.
Валится на ходу.
Каждый, кто служил еще при советской власти (это старше 50 лет) вам расскажут, что боевое подразделение, например, рота в 100 бойцов — имело в строю где-то 20-25 украинцев. Но 15ть из них были сержантами. А остальные 5-10 просто еще салабоны (будущие сержанты).
Стрелок-радист должен быть якутом, мехвод — татарином, заряжающим – русский. Но командиром танка должен быть сержант Петренко. Без него до Берлина и Парижа не доедешь.
Украинцы являлись цементом армии.
Поэтому нынешняя война – это война за возможность путина поставить "под ружье" сержанта Петренко.
Чтобы спустя еще 10 лет идти в Европу. Вот зачем ему Украина.
И мы сейчас воюем за то, чтобы наши сыновья не воевали за россию, как прежде.
Европа это должна знать. Без Украины москва – недоимперия.
Часто спрашивали меня: А какая миссия Украины?
– Как, какая? Разваливать империи.
Надо мной посмеивались: "ну, ты загибаешь".
А оно, видите ли, как пророчески получилось.
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