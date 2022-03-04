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Украинцы являлись цементом советской армии. Вот за что воюет путин - Виктор Бобыренко

Автор
Виктор Бобыренко Виктор Бобыренко
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путин завидует успехам украинской армии Новость обновлена 04 марта 2022, 12:11
путин завидует успехам украинской армии

Глава "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко о том, почему россии так необходимо захватить Украину

Европа так и не поняла, за что по-настоящему подсознательно воюет Империя.

Мы уже видим, чего стоит РККА/СА/русская армия без сержанта Петренко.

Валится на ходу.

Каждый, кто служил еще при советской власти (это старше 50 лет) вам расскажут, что боевое подразделение, например, рота в 100 бойцов — имело в строю где-то 20-25 украинцев. Но 15ть из них были сержантами. А остальные 5-10 просто еще салабоны (будущие сержанты).

Стрелок-радист должен быть якутом, мехвод — татарином, заряжающим – русский. Но командиром танка должен быть сержант Петренко. Без него до Берлина и Парижа не доедешь.

Украинцы являлись цементом армии.

Поэтому нынешняя война – это война за возможность путина поставить "под ружье" сержанта Петренко.

Чтобы спустя еще 10 лет идти в Европу. Вот зачем ему Украина.

И мы сейчас воюем за то, чтобы наши сыновья не воевали за россию, как прежде.

Европа это должна знать. Без Украины москва – недоимперия.

Часто спрашивали меня: А какая миссия Украины?

– Как, какая? Разваливать империи.

Надо мной посмеивались: "ну, ты загибаешь".

А оно, видите ли, как пророчески получилось.

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Теги:
#Украина #Россия #Война #Владимир Путин #Виктор Бобыренко
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