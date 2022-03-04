Журналистка и политтехнолог Марина Данилюк-Ярмолаева высказалась об оккупантах, которые пришли на нашу землю и, несмотря на молодой возраст, без колебаний убивают мирное население

"там же детей послали на войну"...

Вижу некоторые наши кумушки не успокоятся и размазывают сопли, что ой, русские мальчики не знали о войне. Их просто отправили насмерть.

Во-первых, эти мальчики все знали. Их посмертные тиктоки и инстаграммы пестрят видео о том, как скоро киев будет наш, едем брать киев/харьков/одессу. В телефонах тех же жареных мальчиков находят смс любимым девицам о том, как едем х**л*в уб**ать. А любимые простые россиянки Светы, Кати и Ксюши удовлетворенно подзадоривали — "не жалей их, солнышко".

Во-вторых, СБУ уже выложила ряд видео с командирами установок "Ураган" — теми же, которыми расстреливали детсад в Ахтырке. Именно эти мальчики двухтысячных лет рождения убивают украинских женщин и детей прямо в кроватях в Харькове, Чернигове, Изюме. Они знают, что делают — и даже кое-где на вопрос, была ли команда "стреляйте в мирные кварталы?". Отвечают "так точно".

Третье. Эти "мальчики" за вознаграждение в 550 долларов пришли расстреливать цветущие городки вокруг Киева – Бучу, Ирпень, Бородянку и Гостомель. У них руки не дрогнули оставлять семьи с маленькими детьми без дома, привычного образа жизни и мира над головой. Эти мальчики — это маленькое зомби в колясках под танк Т-34 — которое несколько лет назад русская мамаша возила на парад победобесия. Оно выросло, взяло реальный танк, бук, "стрелу" и град — и пошло уб**ать нас. Ибо для него это культурный код.

Четыре. Уже есть многочисленные пруфы от СБУ и наших бригад, полученные документы о том, как мальчики элитных дивизий и крутых бригад очень четко знали, что идут на войну с Украиной. И эта чумазая грязная орда из таких точек карты России — о которых я узнаю впервые — не скрывает цели вторжения в Украину. Ограбить магазины, у**ить гражданское население, утянуть хоть что-то, что плохо лежит. Ибо в их больных мозгах наши Баштанка, Ахтырка, Чернигов и Буча – это прям лакшери и кулаки. А в российской имперской идее — украинец-хозяин это просто задница. Вот потому и возникла идея денацификации, читай – деукраинизации.

Пятый. Посмотрела фотографии документов летчиков из тех истребителей, которых я боюсь больше всего ночью. Из-за которых меня по часу трясет от нервного тремора во второй, третий, четвертый…. "Как там мама?", "Как моя сестра?", "имею ли я шанс на жизнь в своем государстве?" – даже на 20 минут заснув, я просыпаюсь в холодном поту. А у меня очень сильная психика. Прямо стальная… так вот о пилотах, бомбящих Харьков и бросающих бомбы на Киев — это очень юные мужчины. Многие из них имеют успешный опыт расстрела мирных людей в Сирии. И по ходу они решили, что "могут повторить" здесь, в Украине... У многих есть дети по году, три и четыре. Я смотрю на это и мечтаю о нашем локальном Мосаде, который отомстит каждому за каждую слезу украинской матери и ребенка. За каждый крик на похоронах украинского героя.

Когда хочется пожалеть чужих "мальчиков" — вспомните нынешние кадры из подвалов роддомов. Где украинки рожают под обстрелами в тесных подвалах. Вспомните грустные глаза наших детей, спящих в метро с вопросом: "Мама, а почему путин хочет забрать мой дом?" Спросите, наконец, сами себя — почему мы должны жалеть чужестранцев, которые пришли отменять украинцев?

Знаете, когда большевики захватывали Украину, там тоже было много мальчиков. У которых в жизни был выбор — уб**ать или сдохнуть от голода. Нынешние пленники тоже часто говорят — "ушел на войну, чтобы прокормить семью". Мама! Но у нас каждый найдет себе три подработки, чтобы семье было хорошо, но убийство. Это просто за гранью… Так вот о чем я — средний возраст большевиков, которые начали лезть саранчой на Украину в 1917 году 17-18 лет. Мы тоже должны пожалеть тех ребят, которые сломали нас в ХХ веке?

И последнее. Мне неважно сколько лет оккупанту, который пришел брать Киев и на пути к нему хреначит все то, что мне дорого и родное с самого детства на Сумщине. Я хочу, чтобы он получил урок. Чтобы он знал, что кто придет к нам с мечом, от меча и погибнет. Оркостан наконец-то должен понять, что Украина даст по зубам. И лезть сюда табу. Только после этого можно говорить, что мы можем свободно жить и дышать на своей земле. Чтобы "никогда снова"…

Я годы говорила о том, что нам не хватает правильной агрессии. И кажется время ее пришло. Потому что нужно не просто умирать Украину, нужно делать из врага хорошее удобрение под наши подсолнухи.

И еще одно – пока мальчики всея России "освобождают" Украину от детсадов, родильных, "Эпицентров" и пищевых магазинов – простые россияне прямо сейчас выносят ИКЕА. Ибо завтра они останутся со стенкой из семейного бабушатника. А больше их ничего не волнует.