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Нужно снять "белые перчатки" и разобраться с российской падалью - Лесь Подеревянский

Автор
Лесь Подеревянский Лесь Подеревянский
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Харьков после обстрела Новость обновлена 04 марта 2022, 14:47
Харьков после обстрела

Лесь Подервянский высказался о нападениях россии на мирное население и захватах АЭС

С одной стороны, определение термина "терроризм" — вопрос проблемный, опытные люди говорят, что сейчас существует более ста определений этого явления, но ни одно из них не поддержано международным сообществом.

С другой – каждый сознательный человек в состоянии отличить "зерна от плевел" и самостоятельно прийти к выводу, кем по определению являются изверги, применяющие варварское оружие против гражданского населения, захватывающие ядерные объекты и прочее.

Возникают вопросы:

- Возможно, международному сообществу имеет смысл окончательно определиться если не с общемировым определением терроризма (это сейчас не ко времени), а сконцентрироваться собственно на "российском"?

- адекватно ли для войны с российскими террористами применять конвенционные методы ведения войны?

- Может, нужно снять "белые перчатки" и разобраться со всей этой падалью?

Степан Срака – главный специалист нашего института.

Слава Украине!

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#Россия #Война #Терроризм
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