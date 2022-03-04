Лесь Подервянский высказался о нападениях россии на мирное население и захватах АЭС

С одной стороны, определение термина "терроризм" — вопрос проблемный, опытные люди говорят, что сейчас существует более ста определений этого явления, но ни одно из них не поддержано международным сообществом.

С другой – каждый сознательный человек в состоянии отличить "зерна от плевел" и самостоятельно прийти к выводу, кем по определению являются изверги, применяющие варварское оружие против гражданского населения, захватывающие ядерные объекты и прочее.

Возникают вопросы:

- Возможно, международному сообществу имеет смысл окончательно определиться если не с общемировым определением терроризма (это сейчас не ко времени), а сконцентрироваться собственно на "российском"?

- адекватно ли для войны с российскими террористами применять конвенционные методы ведения войны?

- Может, нужно снять "белые перчатки" и разобраться со всей этой падалью?

Степан Срака – главный специалист нашего института.

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