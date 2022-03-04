Россияне, вам пи***ц от своих же - Антон Геращенко
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Заместитель министра МВД Антон Геращенко рассказал, почему экономику россии ожидает крах в скором будущем
Совершенно невероятные новости приходят из Мордора. И это вовсе даже не законы о пропаганде и лояльности, принятые сегодня госдумой рф.
Глава Правительства рф Михаил Мишустин объявил об отмене НДС на инвестиционное золото.
Теперь следите за руками.
Центробанк рф во главе с Эльвирой Набиуллиной в эти дни искусственно и виртуально держит курс доллара, отменяя торги — это нужно, чтобы те, кто нужно во власти, и приближённые олигархи успели за минимальное количество рублей скупить золото, которое котируется в долларах.
А что дальше?
А то, что после того, как золото из резервов ЦБ будет распродано, ЦБ отпустит курс рубля. И рубль улетит в стратосферу.
Россияне, вам пиз*ец! Причем не от рук "бандеровцев", а вот от своих же!
МАКСИМАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПО РФ!
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