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Россияне, вам пи***ц от своих же - Антон Геращенко

Автор
Антон Геращенко Антон Геращенко
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путин и его приближенные без денег не останутся Новость обновлена 04 марта 2022, 13:58
путин и его приближенные без денег не останутся

Заместитель министра МВД Антон Геращенко рассказал, почему экономику россии ожидает крах в скором будущем

Совершенно невероятные новости приходят из Мордора. И это вовсе даже не законы о пропаганде и лояльности, принятые сегодня госдумой рф.

Глава Правительства рф Михаил Мишустин объявил об отмене НДС на инвестиционное золото.

Теперь следите за руками.

Центробанк рф во главе с Эльвирой Набиуллиной в эти дни искусственно и виртуально держит курс доллара, отменяя торги — это нужно, чтобы те, кто нужно во власти, и приближённые олигархи успели за минимальное количество рублей скупить золото, которое котируется в долларах.

А что дальше?

А то, что после того, как золото из резервов ЦБ будет распродано, ЦБ отпустит курс рубля. И рубль улетит в стратосферу.

Россияне, вам пиз*ец! Причем не от рук "бандеровцев", а вот от своих же!

МАКСИМАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПО РФ!

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Теги:
#Украина #Россия #Война #Рубль #Курс рубля
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