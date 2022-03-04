Заместитель министра МВД Антон Геращенко рассказал, почему экономику россии ожидает крах в скором будущем

Совершенно невероятные новости приходят из Мордора. И это вовсе даже не законы о пропаганде и лояльности, принятые сегодня госдумой рф.

Глава Правительства рф Михаил Мишустин объявил об отмене НДС на инвестиционное золото.

Теперь следите за руками.

Центробанк рф во главе с Эльвирой Набиуллиной в эти дни искусственно и виртуально держит курс доллара, отменяя торги — это нужно, чтобы те, кто нужно во власти, и приближённые олигархи успели за минимальное количество рублей скупить золото, которое котируется в долларах.

А что дальше?

А то, что после того, как золото из резервов ЦБ будет распродано, ЦБ отпустит курс рубля. И рубль улетит в стратосферу.

Россияне, вам пиз*ец! Причем не от рук "бандеровцев", а вот от своих же!

МАКСИМАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПО РФ!