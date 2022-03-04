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путин и россия - это зло, которое не описано даже в Библии - Евгений Ихельзон

Автор
Евгений Ихельзон Евгений Ихельзон
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По мнению Запада, путин психически больной Новость обновлена 04 марта 2022, 15:43
По мнению Запада, путин психически больной

Украинский журналист и путешественник Евгений Ихельзон рассказал, что Западу придется бороться с больным путиным

Все, от чего вас тошнит, от чего встают дыбом волосы на руках, все, что вы можете представить в страшном сне, русские могут сделать.

Если есть любая подлость, низость и скотство, о которой вам страшно подумать, есть Путин, для которого это всего лишь методы оперативной работы.

Мы имеем дело с абсолютным, рафинированным злом, которое не описано даже в священных текстах. Писатели Библии могли бы добавить несколько глав, узнав, что есть Путин и современная Россия.

Лидеры западных стран, как мне кажется, иногда в полном замешательстве, поскольку им противостоит существо, не опирающееся на общепринятые ценности, их шок растет с каждым днём. Они пытаются списать такое поведение лидера огромной страны на психическое заболевание, им так легче это себе объяснить. Да, безусловно, отчасти псих, но суть не только в этом.

Запад не сможет избежать прямого столкновения с этим злом, лишь бы за осознание этого не пришлось заплатить всей Украиной. Шансов нет, Путина придется выжигать из бункера всем миром.

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#Путин #Евгений Ихельзон
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