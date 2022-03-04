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Почему Приднестровье до сих пор существует? Вместе с Молдовой и Румынией этот вопрос можно быстро закрыть - Юрий Романенко

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Юрий Романенко Юрий Романенко
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Сепаратисты при поддержке россии создали так называемую республику "Приднестровье", оккупировав в 1992 году часть территории Молдовы Новость обновлена 05 марта 2022, 00:02
Сепаратисты при поддержке россии создали так называемую республику "Приднестровье", оккупировав в 1992 году часть территории Молдовы

Блогер, политолог и шеф-редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко считает, что пришло время заняться так называемой республикой "Приднестровье".

Сегодня взорвали мост с Приднестровьем, а мне трудно понять, почему этот аппендикс Химеры Русского мира до сих пор существует. Ведь мы можем договориться с Молдовой и Румынией и ликвидировать с чертовой матери эту кишку, которая нам всем портит жизнь.

Там сидит 2,5 тыс. человек орков, которые создают постоянную угрозу удара в тыл на Одессу. Я думаю, что если бы мы договорились с Молдовой и Румынией, то это недоразумение закончило бы очень быстро. И мы могли бы освободить силы на другие направления.

Мы получим Молдову и Румынию в качестве надежных союзников. И забудем об этом рассаднике контрабанды, преступности и военной угрозы навсегда. Жаль, что Молдова и Румыния испугаются таких планов.

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Теги:
#Украина #Россия #Приднестровье #Война
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