Почему Приднестровье до сих пор существует? Вместе с Молдовой и Румынией этот вопрос можно быстро закрыть - Юрий Романенко
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Блогер, политолог и шеф-редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко считает, что пришло время заняться так называемой республикой "Приднестровье".
Сегодня взорвали мост с Приднестровьем, а мне трудно понять, почему этот аппендикс Химеры Русского мира до сих пор существует. Ведь мы можем договориться с Молдовой и Румынией и ликвидировать с чертовой матери эту кишку, которая нам всем портит жизнь.
Там сидит 2,5 тыс. человек орков, которые создают постоянную угрозу удара в тыл на Одессу. Я думаю, что если бы мы договорились с Молдовой и Румынией, то это недоразумение закончило бы очень быстро. И мы могли бы освободить силы на другие направления.
Мы получим Молдову и Румынию в качестве надежных союзников. И забудем об этом рассаднике контрабанды, преступности и военной угрозы навсегда. Жаль, что Молдова и Румыния испугаются таких планов.
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